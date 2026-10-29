美期中選舉前Fed利率按兵不動 華許否認政治因素

在美國期中選舉前，聯邦準備理事會（Fed）今天決定維持利率不變，未繼續升息，主席華許稱美國通膨仍然「過高」，但堅稱聯準會決策未受政治因素影響。

法新社報導，聯準會12名成員組成的聯邦公開市場委員會（FOMC）以10票贊成、2票反對作出決議，將聯邦資金利率目標區間維持在3.75%至4.00%。

聯邦公開市場委員會指出，為持續對抗通膨，仍有必要取得更多數據。聯準會上次於9月開會決議升息，為3年來首度調升利率。

聯準會理事庫克（Lisa Cook）和克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈曼克（Beth Hammack）投下反對票，兩人主張應立刻升息1碼。

華許（Kevin Warsh）在聯準會決策會議後告訴記者：「通膨依然過高」。他還指出，明年聯準會利率決策會議次數將減少一次。

他在記者會上表示：「這項決定不受政治因素影響；我沒有聽到有人提及政治、選舉，或未來一週左右將發生的事。」