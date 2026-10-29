Fed決策／決策會議次數將縮減！華許：明年減至七次、2028年降至六次

聯準會（Fed）主席華許在會後記者會上表示，未來將減少舉行利率決策投票的會議次數，並指出，自9月升息1碼以來，已有跡象顯示金融情勢趨於緊縮。

華許表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）每年仍將舉行八次會議，但2027年其中一次會議將專門討論整體貨幣政策策略，不會對聯邦資金利率進行投票，預料也不會發布政策聲明。2028年則預計增至兩次策略會議，其餘六次會議用於制定貨幣政策。

華許表示，目前「還不清楚」在這些討論整體貨幣政策策略的會議過後，將對外公布哪些資訊，「這方面還會有更多消息。調整會議形式的決定，是最近才作出。」他表示，聯準會官員已在數次會議中，「充分討論」如何安排這些策略會議。

談及金融情勢，華許指出，自9月升息以來，部分企業與家庭面臨的金融及信貸環境已趨緊縮，符合聯準會預期，市場參與者在資金配置方面也變得更加審慎。

不過，華許隨後也淡化金融情勢的緊縮程度，表示整體金融環境尚稱不上「緊縮」，而是有助於物價穩定。