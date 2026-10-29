聽新聞
0:00 / 0:00

Fed決策／決策會議次數將縮減！華許：明年減至七次、2028年降至六次

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
聯準會主席華許說，未來將減少決策會議次數。路透
聯準會主席華許說，未來將減少決策會議次數。路透

聯準會（Fed）主席華許在會後記者會上表示，未來將減少舉行利率決策投票的會議次數，並指出，自9月升息1碼以來，已有跡象顯示金融情勢趨於緊縮。

華許表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）每年仍將舉行八次會議，但2027年其中一次會議將專門討論整體貨幣政策策略，不會對聯邦資金利率進行投票，預料也不會發布政策聲明。2028年則預計增至兩次策略會議，其餘六次會議用於制定貨幣政策。

華許表示，目前「還不清楚」在這些討論整體貨幣政策策略的會議過後，將對外公布哪些資訊，「這方面還會有更多消息。調整會議形式的決定，是最近才作出。」他表示，聯準會官員已在數次會議中，「充分討論」如何安排這些策略會議。

談及金融情勢，華許指出，自9月升息以來，部分企業與家庭面臨的金融及信貸環境已趨緊縮，符合聯準會預期，市場參與者在資金配置方面也變得更加審慎。

不過，華許隨後也淡化金融情勢的緊縮程度，表示整體金融環境尚稱不上「緊縮」，而是有助於物價穩定。

Fed 華許 會議

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Fed決策倒數！預料按兵不動 若釋「鷹派訊號」 美債多頭恐爆平倉潮

經濟快評：Fed為12月升息預留伏筆

Fed主席華許發言會驚嚇市場嗎？ 經濟學家：應是低調而非「鷹」調

Fed決策／利率按兵不動 一如市場預期 但暗示通膨壓力仍強

相關新聞

SK海力士：記憶體缺到2030年 已與14家主要客戶簽長約

全球第二大記憶體廠SK海力士昨（28）日於財報會議表示，旗下到2029年的DRAM與高頻寬記憶體（HBM）產能已全部完售，預期記憶體短缺狀況將延續至2030年，在此之前，市場需求都將持續超過供給。

Fed決策／決策會議次數將縮減！華許：明年減至七次、2028年降至六次

聯準會（Fed）主席華許在會後記者會上表示，未來將減少舉行利率決策投票的會議次數，並指出，自9月升息1碼以來，已有跡象顯示金融情勢趨於緊縮。

經濟快評：Fed為12月升息預留伏筆

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）28日會議決定聯邦基金利率維持在3.75–4%不變，符合市場預期。但在會後聲明中，已經為12月可能再次升息留下伏筆。

Fed決策／利率按兵不動 一如市場預期 但暗示通膨壓力仍強

美國聯準會（Fed）於美東時間28日下午2時（台北時間29日凌晨2時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在3.75%–4%，一如市場預期。

美依賴盟友買債 沒戲了

華府似乎已不能理所當然地依賴盟友購買美債，以因應自身赤字。彭博資訊分析美國財政部與國務院數據後發現，2026年前八個月，與美國立場最一致的國家，淨買進美國公債（不含國庫券）的金額僅1,743億美元，較去年同期銳減逾60%，並寫下2021年以來最低。

德對亞太貿易逆差將攀高 對大陸出口下滑成主因

最新研究報告指出，德國今年對亞太地區的貿易逆差可能達到近1,460億歐元（1,630億美元），寫下紀錄新高，主因是對中國大陸出口下滑，拖累了其他領域的增長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。