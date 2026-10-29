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經濟快評：Fed為12月升息預留伏筆

經濟日報／ 編譯任中原

美國聯準會Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）28日會議決定聯邦基金利率維持在3.75–4%不變，符合市場預期。但在會後聲明中，已經為12月可能再次升息留下伏筆。

與9月時相較，這次聲明除了利率之外，還做了一些更動。首先，在談到通膨時，用辭有些改變。上次會後聲明中表示：「今天的（升息）行動將支持通膨更及時回到委員會的2%目標。」新聲明中指出：「累積更多資訊將有助於委員會決定適當的政策立場，以確保通膨率及時回到委員會的2%目標。」

以Fed主席華許「惜字如金」的一貫態度來看，這段文字變動絕非毫無意義。上次聲明用的是「支持」，以及「更及時（比較級）」達成2%目標，顯示Fed相當有把握；但這次卻強調「累積更多資訊」，方能「確保」通膨「及時（原級）」達標，顯示Fed對目前利率水準能否有效壓低通膨較無把握。這當然與9月以後油價再度上漲，且9月消費者物價指數升幅擴大有關。這番文字改變，其實是在暗示12月很可能再度升息。

另一項變化是投票結果。9月會議時以「無異議」通過升息，而這次則有兩位委員對維持利率不變投下「異議」票，並主張應升息1碼。其中一位是克里夫蘭聯準銀總裁哈瑪克，她在會前就曾公開發言，主張升息速度應「相對較快，而非等待，以免之後必須做更大幅度的路線修正」。哈瑪克是委員會中的「鷹后」，投下「異議」票並不意外。

另一位則是理事庫克，比較出乎意料。庫克屬於「中間派」，之前一直與前主席（現任理事）鮑爾持相同立場，屬於「鮑派」。不久前川普政府再度對庫克涉嫌「房貸申報不實」啟動調查，可能因此激怒庫克，也彰顯她不會因此而屈服的立場。

其實從通膨數據觀察，9月物價加速上升，而目前油價比當時更高，因此升息的理由比9月更加充分。Fed按兵不動的真正原因，其實是即將於下周舉行的國會期中選舉；此時升息，時機太過敏感；而且通膨雖然升高，但Fed還等得起。

Fed 升息 美國聯準會

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