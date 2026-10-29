聽新聞
0:00 / 0:00

Fed決策／利率按兵不動 一如市場預期 但暗示通膨壓力仍強

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
聯準會維持利率不變，一如市場預期。路透
聯準會維持利率不變，一如市場預期。路透

美國聯準會（Fed）於美東時間28日下午2時（台北時間29日凌晨2時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在3.75%–4%，一如市場預期。

會後聲明指出：「通膨仍然偏高。隨著委員會掌握更多資訊，將能判斷何種政策立場適合確保通膨及時回到委員會的2%目標。委員會將實現物價穩定。」

聲明將經濟活動的描述從「穩健」上修為「強勁」，暗示通膨壓力仍強，並將上次強調升息有助通膨回到2%目標的措辭，改為將依據更多資訊判斷適當的政策立場。

12名握有投票權的聯邦公開市場委員會（FOMC）官員中，有兩人投下反對票，分別是Fed理事庫克與克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克，兩人均主張升息1碼。

這是庫克2022年獲前總統拜登任命加入Fed以來，首度投下反對票。庫克持續身陷爭議，美國總統川普以她申請房貸時提供的資料疑似有問題為由，試圖將她免職。儘管最高法院先前阻止川普的免職行動，政府已重新推動此事。

美國定11月3日舉行期中選舉，將決定參眾兩院控制權。Fed官員視獨立性為央行基石，但部分觀察人士揣測，官員不願在如此接近選舉的時間升息。

提名華許出任Fed主席的川普，多年來一直與Fed意見相左，力主聯邦資金利率應遠低於目前水準。

Fed 通膨 利率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Fed決策倒數！預料按兵不動 若釋「鷹派訊號」 美債多頭恐爆平倉潮

如市場預期…美期中選舉前 聯準會利率按兵不動

Fed主席華許發言會驚嚇市場嗎？ 經濟學家：應是低調而非「鷹」調

市場忽略美國通膨有4隱患 分析師估明年底前Fed將升息3次

相關新聞

西班牙高鐵事故／號誌故障…前車暫停鐵軌上 後方卻人工下令放車

西班牙廿八日發生高鐵列車追撞事故，一列高鐵列車在托雷多附近追撞另一列列車，導致兩列列車部分車廂出軌，至少六十四人死亡、上百人受傷，救難人員說傷亡數字可能還會增加。這是西班牙今年第二起重大鐵路事故，也是該國十年來傷亡最慘的鐵路意外。

以色列國會僵局 內唐亞胡：攜手川普滅伊朗

以色列廿七日舉行國會大選，根據已開出的近八成選票，總理內唐亞胡陣營與試圖取代他的反對派，均難以取得過半席次，未來兩陣營恐須經過數周組閣協商，在各陣營之外尋求支持，才能決定誰是新總理。

才剛說不會逃跑...涉嫌洗錢怕被關 波索納洛流亡美國

華盛頓郵報引述三名知情人士報導，極右派參議員佛拉維歐．波索納洛在廿五日的總統決選落敗後，廿七日無視法院交出護照命令，逃離巴西前往美國，而川普政府也出手相助，核發簽證讓他與家人入境。

Fed決策／利率按兵不動 一如市場預期 但暗示通膨壓力仍強

美國聯準會（Fed）於美東時間28日下午2時（台北時間29日凌晨2時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在3.75%–4%，一如市場預期。

人未到庭遭重判 伊朗名導賈法潘納希被判逾5年徒刑

伊朗媒體引述律師說法報導，伊朗法院已在名導賈法潘納希（JafarPanahi）未出庭的情況下判處他逾5年徒刑，不過當局這...

西班牙高鐵追撞至少68死 交通部長：調度中心下錯指令

西班牙一班高鐵今天撞上另一班停在軌道上的高鐵列車，造成至少68人死亡，車廂嚴重毀損。交通部長表示，這起事故是因鐵路中央調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。