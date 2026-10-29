聽新聞
0:00 / 0:00
Fed決策／利率按兵不動 一如市場預期 但暗示通膨壓力仍強
美國聯準會（Fed）於美東時間28日下午2時（台北時間29日凌晨2時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在3.75%–4%，一如市場預期。
會後聲明指出：「通膨仍然偏高。隨著委員會掌握更多資訊，將能判斷何種政策立場適合確保通膨及時回到委員會的2%目標。委員會將實現物價穩定。」
聲明將經濟活動的描述從「穩健」上修為「強勁」，暗示通膨壓力仍強，並將上次強調升息有助通膨回到2%目標的措辭，改為將依據更多資訊判斷適當的政策立場。
12名握有投票權的聯邦公開市場委員會（FOMC）官員中，有兩人投下反對票，分別是Fed理事庫克與克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克，兩人均主張升息1碼。
這是庫克2022年獲前總統拜登任命加入Fed以來，首度投下反對票。庫克持續身陷爭議，美國總統川普以她申請房貸時提供的資料疑似有問題為由，試圖將她免職。儘管最高法院先前阻止川普的免職行動，政府已重新推動此事。
美國定11月3日舉行期中選舉，將決定參眾兩院控制權。Fed官員視獨立性為央行基石，但部分觀察人士揣測，官員不願在如此接近選舉的時間升息。
提名華許出任Fed主席的川普，多年來一直與Fed意見相左，力主聯邦資金利率應遠低於目前水準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。