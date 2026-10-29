Fed決策／利率按兵不動 一如市場預期 但暗示通膨壓力仍強

美國聯準會（Fed）於美東時間28日下午2時（台北時間29日凌晨2時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在3.75%–4%，一如市場預期。

會後聲明指出：「通膨仍然偏高。隨著委員會掌握更多資訊，將能判斷何種政策立場適合確保通膨及時回到委員會的2%目標。委員會將實現物價穩定。」

聲明將經濟活動的描述從「穩健」上修為「強勁」，暗示通膨壓力仍強，並將上次強調升息有助通膨回到2%目標的措辭，改為將依據更多資訊判斷適當的政策立場。

12名握有投票權的聯邦公開市場委員會（FOMC）官員中，有兩人投下反對票，分別是Fed理事庫克與克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克，兩人均主張升息1碼。

這是庫克2022年獲前總統拜登任命加入Fed以來，首度投下反對票。庫克持續身陷爭議，美國總統川普以她申請房貸時提供的資料疑似有問題為由，試圖將她免職。儘管最高法院先前阻止川普的免職行動，政府已重新推動此事。

美國定11月3日舉行期中選舉，將決定參眾兩院控制權。Fed官員視獨立性為央行基石，但部分觀察人士揣測，官員不願在如此接近選舉的時間升息。

提名華許出任Fed主席的川普，多年來一直與Fed意見相左，力主聯邦資金利率應遠低於目前水準。