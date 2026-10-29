中東戰事加劇市場疑慮 歐洲天然氣價格升破100歐元

市場憂心中東戰事，以及冬季來臨前補充天然氣儲備的需求，歐洲天然氣價格今天升破每兆瓦時100歐元，創2022年以來新高。

法新社報導，格林威治時間（GMT）下午2時55分左右，歐洲天然氣價格指標、荷蘭天然氣交易中心（TTF）天然氣期貨合約上漲逾4%，來到每兆瓦時（megawatt-hour，MWh）100.45歐元。

歐洲天然氣價格雖創2022年以來新高，但仍遠低於當年俄羅斯入侵烏克蘭引發能源危機時的高峰。同年3月，天然氣價格曾升至每兆瓦時345歐元。