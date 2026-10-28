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星展調查：近九成企業採用代幣化貨幣 人民幣結算看增
路透28日報導，新加坡星展銀行的最新調查顯示，為優化流動性管理並開拓新市場，全球企業採用代幣化貨幣的速度已大幅超出預期。
星展於6-7月進行的調查顯示，88%的企業已部署或正在測試代幣化貨幣的應用案例。受訪者為422位來自包括台灣以及英、美、澳、中、德等11個市場的企業及財務主管，受訪機構的年營收均超過5億美元。
此外，約三分之二的受訪者表示，其企業已大規模全面部署代幣化貨幣，或已在部分地區開始使用。
其中，穩定幣以63%的採用率，成為應用最廣泛的代幣化金融工具，其次是代幣化存款（53%）和代幣化貨幣市場基金（52%）。
星展全球交易服務主管林順忠表示，「我們的理解是，穩定幣帶來了顯而易見的收益」，「穩定幣在支付中介機構之間（而不僅僅是銀行之間）具有更強的可替代性。從授權角度來看，其使用也更便捷」。
這份調查也發現，在澳洲和英國，超過半數的受訪者表示，正考慮未來一到兩年內使用人民幣進行貿易結算。
星展銀行表示，人民幣近期升值，使得人民幣結算對中國的出口商更具吸引力，業者也為以人民幣計價的交易提供更多更優惠的商業條款。
林順忠認為，中國當局顯然正在推動人民幣國際化，「因此我們預計以人民幣進行的貿易結算將增加」。
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