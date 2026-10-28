快訊

薔琵颱風致農損逾4.4億 蒜頭、釋迦損失最嚴重

又不管一中政策？傳巴基斯坦髮夾彎 重新允許台灣航空公司飛越領空

聽新聞
0:00 / 0:00

Fed主席華許發言會驚嚇市場嗎？ 經濟學家：應是低調而非「鷹」調

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會主席華許。法新社
美國聯準會主席華許。法新社

市場普遍預期，聯準會（Fed）周三決策會議可望維持利率不變，一些分析師預料Fed主席華許在通膨近來升溫的情況下，發言可能偏「鷹派」。但知名經濟學家認為，華許這回已無必要高唱「鷹」調。

布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會（IIF）首席經濟學家的布魯克斯認為，美國長期公債殖利率勁升，是導致華許在傑克森洞央行年會立場「轉鷹」的關鍵。但如今，法國債務危機促使資金遁入美國公債市場避風頭，已平抑美國長債殖利率。由此觀之，華許在周三Fed決策會後記者會上，已無必要再度高唱「鷹」調。

他說，Fed在7月29日那次會議並未升息，導致市場報以噓聲。美債殖利率曲線呈現「熊陡」（長債殖利率上升幅度大於短債），談論Fed喪失抗通膨公信力的批評聲四起，引起美國高層關注。於是財政部長貝森特8月19日意外宣布回購長債，華許也在傑克森洞演講中表明「鷹派」立場，導致Fed決策官員9月16日一致決議升息。

這回呢？市場普遍預期，在期中選舉迫近之時，Fed周三會後應該會決議按兵不動。焦點轉向華許記者會發言有多「鷹」。

首先，美國10年期公債殖利率本月一度躍上5.3%水準，如今既已從高峰回落，也自然限縮Fed記者會上高唱「鷹」調的必要性。畢竟，華許這次若是「鷹」調出奇高亢，必會引來質疑：既然這麼「鷹」，那麼這次為何不升息？

其次，華許在9月會後記者會上說明轉「鷹」的三個理由：經濟成長比預期強、通膨降溫速度不夠快，以及油價回升（當時碰上沙烏地阿拉伯東西向輸油管線遭攻擊）。

再看現在，人工智慧（AI）泡沫疑慮導致美國成長展望減弱，通膨頑強不屈，而油價漲得更高了。綜合觀之，成長減弱顧慮應可淡化Fed「鷹」調。之前Fed決策官員的一系列發言，已緩和「鷹派」色彩。

布魯克斯推測，基於這次決策會議距離11月3日美國期中選舉太近，Fed應該會希望愈低調愈好，若是太「鷹」反倒會引起不必要的關注和政治爭議。也就是說，現在不是釋出「鷹派」訊息驚嚇市場的時機，即使在記者會上亦然。

Fed 華許 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Fed決策倒數！預料按兵不動 若釋「鷹派訊號」 美債多頭恐爆平倉潮

市場忽略美國通膨有4隱患 分析師估明年底前Fed將升息3次

美股早盤／SK海力士財報點火！美股四大指數齊揚 市場緊盯Fed決策

外資今年淨匯出776億美元 央行：貶幅低於主要貨幣 表現相對穩定

相關新聞

美股早盤／SK海力士財報點火！美股四大指數齊揚 市場緊盯Fed決策

美股四大指數28日早盤全面攀揚，主要得益於南韓晶片製造商SK海力士上季獲利締新猷，激勵科技股攻高；市場也緊盯聯準會（Fed）稍晚的利率決策。

美股多頭行情拉警報！這項冷門指標示警 未來一年恐遇強勁逆風

MarketWatch財經專欄作家赫伯特（Mark Hulbert）撰文表示，根據一項鮮為人知、但歷來預測表現神準的指標「黃金白金比」，即金價與白金價格的比率，股市未來12個月將面臨強勁逆風。

日企頻遭網攻...這家用這個方式表達歉意

日韓企業近期接連傳出遭遇網路攻擊，導致網路服務中斷。有些日本企業為正著手賠償客戶。日本首相高市早苗也因此召開緊急會議，並要求閣員下周整理出對策方案。

Fed主席華許發言會驚嚇市場嗎？ 經濟學家：應是低調而非「鷹」調

市場普遍預期，聯準會（Fed）周三決策會議可望維持利率不變，一些分析師預料Fed主席華許在通膨近來升溫的情況下，發言可能偏「鷹派」。但知名經濟學家認為，華許這回已無必要高唱「鷹」調。

谷歌、蘋果涉App市場不公平行為 遭南韓開罰逾15億元

南韓今天以強制開發者使用特定應用程式（App）內支付方式、不當拖延App審查等為由，對蘋果和Alphabet Inc旗下...

市場忽略美國通膨有4隱患 分析師估明年底前Fed將升息3次

金融研究與策略公司22V Research分析師德布榭爾警告，四種目前被市場低估的顧慮可能導致美國通膨展望惡化，迫使聯準會（Fed）在明年底前升息三次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。