印度史上最大IPO案！Jio電信掛牌首日股價漲26%

印度最大行動通訊服務商Jio Platforms、也是當地首富安巴尼（Mukesh Ambani）旗下電信事業，28日首日掛牌，一開盤股價就噴漲21%，終場以大漲26.7%收了個大紅盤。這是印度歷來最大的首次公開發行股票（IPO）案，上市首日的強勁表現，為印度股市一掃近來籠罩在伊朗戰爭陰霾下的低迷。

Jio上周辦理IPO，募得約3,020億盧比（32億美元），公司估值達到1,080億美元；以印度盧比計價，是該國有史以來最大的IPO。而28日上市這天大漲後，市值達到1,370億美元，成為印度第二大上市公司，也幫助母公司信實集團（Reliance）超越塔塔集團（Tata），成為印度市值最高的企業集團。

擁有5.3億用戶的Jio，2016年成立，上市規劃費時七年，今年遭遇突然爆發的伊朗戰爭，衝擊印度經濟，因為國家的石油和天然氣依賴進口，股市表現也被拖累，大盤指數今年以來挫跌約14%，在亞洲主要股市中僅贏過印尼股市。

在28日舉行的掛牌活動上，安巴尼家族集合四代成員，一起參加上市敲鐘儀式。信實集團大家長、69歲的安巴尼，聽著子女輪番上台致詞，回顧家族一代傳一代打拚經營信實集團的歷程，多次感動落淚。

為了讓Jio成功上市，身為印度最富有的安巴尼家族，可說是卯足全力。而在孟買，慶祝活動早在股票上市前就開始了。 社群媒體上的貼文顯示，本周在孟買附近的信實集團園區，舉行大規模的私人聚會，其中包括數十個供應印度街頭小吃的食品攤位、舞蹈表演，以及將宗教音樂與現代節奏融合在一起的即興演奏。

孟買獨立市場分析師巴利加表示，鑑於安巴尼家族獨特的婚禮慶典，預計其IPO慶典也將非同尋常。