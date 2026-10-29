美國重啟電腦製造產線 國防新創攜手高通生產「BlueChip」

美國國防科技新創Anduril產業公司，已與晶片製造商高通（Qualcomm）合作，將生產在美國設計與組裝的筆記型電腦，試圖重建這條多已移往海外的供應鏈。高通供應的晶片將由台積電（2330）的亞利桑那州晶圓廠生產。

Anduril和高通27日宣布，將共同生產「BlueChip」筆電，希望供應「美國最關鍵的產業－包括政府、國防、第一線應變人員及公共安全」，最終目標是為這些筆電建立「端到端的美國供應鏈」，並重建美國更廣泛的電腦製造產線。

Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）表示，BlueChip筆電將在明年投產，但還沒設定明確的出貨日期或售價，「因為這波AI熱潮，現在是史上最難預測電腦晶片價格與交貨時程的時候」，「不是我不想透露日期，而是我沒辦法提供一個我有信心明年一定能交貨的確切日期或價格」。

他說，打造一架自主無人機與製造一台電腦的差別不會太大，因為都有中央處理器（CPU）與繪圖晶片，也都有「記憶體、儲存晶片、主機板、電池、感測器、無線電－基本上都是一樣的東西」，「唯一的差異是外型，筆電也多了螢幕和鍵盤」。

他也表示，Anduril已生產能運作的BlueChip筆電原型機，90%的零組件來自美國或盟國供應商，「我們已有能做到100%美國製造的清晰技術路線圖」。

拉奇透露，BlueChip計畫目前需要解決的供應鏈最後關鍵環節，就是顯示器，「我們正與多家業者洽談，也和多家業者擬定解決這個問題的計畫」，希望能在明年1月的拉斯維加斯消費電子展（CES）前，宣布相關資訊。美國並未生產用於筆電與其他裝置的顯示面板，這些LCD與OLED顯示器主要在南韓、台灣與中國大陸製造。

他說，Anduril的挑戰之一在於，目前正在洽談的一些潛在供應商，都是完全沒有電腦產業經驗、或已數十年沒有涉足電腦業務，「近期而言，一定會比中國製造的筆電更貴」，「但我樂觀認為，長期來說，我們將能在美國製造具有相同競爭力的電腦」。

BlueChip的電路板組裝，將在Anduril位於俄亥俄州的Arsenal-1國防製造設施進行，高通將供應筆電所需的通用處理器、繪圖與裝置端人工智慧（AI），高通供應的晶片將由台積電在亞利桑那州生產。