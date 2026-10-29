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加拿大銀行龍頭禁AI代理存取

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

加拿大皇家銀行（RBC）經審慎評估後，以「無可接受的客戶風險」為由，決定阻止Meta的Muse及其他第三方人工智慧（AI）代理，存取RBC的系統。

彭博資訊報導，內部備忘錄顯示，這家加拿大市值最大銀行27日函告全體員工，全盤安全性評估之後，決定按負責任AI使用指導原則，調整政策。

RBC發言人蘭提耶證實此信函內容屬實，發函者是RBC科技與營運集團負責人卡茲米與個人金融集團負責人尼爾森。

卡茲米與尼爾森寫道：「依據已知情況謹慎考量後，RBC已決定攔阻第三方個人AI代理直接存取認證的RBC數位財產。」兩人強調，AI代理存取系統可能造成「無可接受的客戶風險，包括行為出乎客戶預料，或構成法律責任曝險」。

蘭提耶說，這是依據維護客戶與系統安全所做的決定，儘管可能讓「使用這些工具的一小部分客戶失望」。之前，美國多家銀行已攔阻或限制外部AI代理未授權存取客戶帳戶或轉帳。本月稍早嘉信理財執行長沃斯特也表示，嘉信正主動封鎖未授權AI代理轉移客戶資金。

銀行 Meta 加拿大 AI

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