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南韓金融業再遭駭客攻擊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

南韓金融業再傳新一波資安與駭客攻擊事件，且攻擊目標轉移，從傳統銀行擴散至整體金融供應鏈。亞洲近期頻傳類似資安事件，監管機關警告，人工智慧（AI）可能讓駭客更容易找出漏洞、發動攻擊。

大信證券28日表示，駭客未經授權侵入其伺服器，導致3萬8,490名客戶的個人及金融資料外洩，但目前未發現核心交易系統遭入侵。未來資產全球投資也通報，旗下部分網路系統遭未授權存取。本周稍早，其關係企業未來資產生命保險公司，也證實客戶資料外洩。

加密貨幣交易所Bithumb，則在27日偵測到內部軟體系統遭入侵，但因該系統非供客戶使用，且與交易網路實體隔離，客戶資產未受影響。

南韓金融監督院（FSS）院長李燦鎮28日與八大銀行集團董事長會面，敦促金融業者強化資安防禦，並警告，「網路攻擊手法日益複雜，攻擊目標也正擴大至非核心系統」，AI也可能協助駭客找出系統漏洞，在同時間內發動多起攻擊。

南韓金融服務委員會（FSC）本月稍早透露，包含新韓銀行、KB國民銀行與韓亞銀行在內，先前已有16家業者遭駭客，發生約10萬起資料外洩事件。日本近期也接連發生網攻，受害企業包括軟銀與大和證券集團。

南韓 駭客 金融業

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