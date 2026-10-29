聽新聞
0:00 / 0:00
南韓金融業再遭駭客攻擊
南韓金融業再傳新一波資安與駭客攻擊事件，且攻擊目標轉移，從傳統銀行擴散至整體金融供應鏈。亞洲近期頻傳類似資安事件，監管機關警告，人工智慧（AI）可能讓駭客更容易找出漏洞、發動攻擊。
大信證券28日表示，駭客未經授權侵入其伺服器，導致3萬8,490名客戶的個人及金融資料外洩，但目前未發現核心交易系統遭入侵。未來資產全球投資也通報，旗下部分網路系統遭未授權存取。本周稍早，其關係企業未來資產生命保險公司，也證實客戶資料外洩。
加密貨幣交易所Bithumb，則在27日偵測到內部軟體系統遭入侵，但因該系統非供客戶使用，且與交易網路實體隔離，客戶資產未受影響。
南韓金融監督院（FSS）院長李燦鎮28日與八大銀行集團董事長會面，敦促金融業者強化資安防禦，並警告，「網路攻擊手法日益複雜，攻擊目標也正擴大至非核心系統」，AI也可能協助駭客找出系統漏洞，在同時間內發動多起攻擊。
南韓金融服務委員會（FSC）本月稍早透露，包含新韓銀行、KB國民銀行與韓亞銀行在內，先前已有16家業者遭駭客，發生約10萬起資料外洩事件。日本近期也接連發生網攻，受害企業包括軟銀與大和證券集團。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。