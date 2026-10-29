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SK海力士：記憶體缺到2030年 已與14家主要客戶簽長約

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蘇嘉維／綜合報導
全球第二大記憶體廠SK海力士昨（28）日於財報會議表示，旗下到2029年的DRAM與高頻寬記憶體（HBM）產能已全部完售，預期記憶體短缺狀況將延續至2030年。 路透
全球第二大記憶體廠SK海力士昨（28）日於財報會議表示，旗下到2029年的DRAM與高頻寬記憶體（HBM）產能已全部完售，預期記憶體短缺狀況將延續至2030年。 路透

全球第二大記憶體廠SK海力士昨（28）日於財報會議表示，旗下到2029年的DRAM與高頻寬記憶體（HBM）產能已全部完售，預期記憶體短缺狀況將延續至2030年，在此之前，市場需求都將持續超過供給。

SK海力士強力看旺記憶體後市，市場信心大振，亞洲主要記憶體股昨天一掃先前因大陸DRAM一哥長鑫存儲稱導入「4F²」設計，掀起「長鑫震撼」，導致類股集體大跳水的陰霾，全面勁揚，SK海力士終場大漲10.9%，三星同步勁揚逾9%，使得南韓股市一度漲到熔斷。

在東京股市掛牌的鎧俠，則暴漲近14%；台股方面，南亞科（2408）漲逾8%、華邦漲超過5%，本土記憶體模組龍頭威剛更攻上漲停板收市。

SK海力士強調，為提高中、長期需求的能見度，已與14家主要客戶簽下長約，「並正積極與多家客戶討論延長合約期限的可能性」，這類合約的期限通常為五年。

SK海力士表示：「截至目前已敲定的長期協議（LTA）訂單量，相當於2027年與2028年總產能的50%以上。」此外，該公司預期2027年資本支出將比今年顯著增加。

業界分析，目前記憶體缺貨格局與過往大不相同，主因過去是由原廠擴產速度控制產能，進而影響價格，但現在AI帶起的終端需求暢旺，就連三大原廠緊急擴產都跟不上記憶體這波強勁商機。

SK海力士並公布上季財報，代表本業獲利的營業利益達83.3兆韓元，高於分析師平均預估的77.5兆韓元；營收攀升至104.6兆韓元，首度突破100兆韓元大關，不僅優於市場平均預期的99兆韓元，更超越該公司2025一整年的總營收。

若與一年前相比，上季營收成長327.9%，營業利益則成長632.1%；若與前季相比，營收成長31.9%、營業利益成長37.6%。

SK海力士也證實，2026年將推動總額約100兆韓元的股東回饋計畫，包括30兆韓元現金股利，以及60兆韓元的股票買回與註銷，其中包含8月已宣布的40兆韓元計畫。

這項股東回饋計畫，也可能是推升股價的另一項催化劑。

此前，由於股東反對及監管機關審查，SK海力士已放棄讓旗下Solidigm事業赴美上市的可能性。彭博報導，Solidigm正與美國商務部洽談，計劃投資450億美元，在美國本土興建一座新的晶片工廠。

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