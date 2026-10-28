快訊

市政選戰兩頭燒…蔣萬安傳身體出狀況 競辦：先取消今預排行程

鹹豬手慣犯？大咖女星遭「戳胸摟腰」頻側身躲 網見互動影片喊心疼

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／SK海力士財報點火！美股四大指數齊揚 市場緊盯Fed決策

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
SK海力士上季獲利亮眼，美股四大指數28日早盤齊揚。法新社
SK海力士上季獲利亮眼，美股四大指數28日早盤齊揚。法新社

美股四大指數28日早盤全面攀揚，主要得益於南韓晶片製造商SK海力士上季獲利締新猷，激勵科技股攻高；市場也緊盯聯準會（Fed）稍晚的利率決策。

道瓊工業指數小漲43點，標普500指數漲0.25%、那斯達克指數漲近0.4%。費城半導體指數攀漲1%、台積電ADR漲0.4%。

美國晶片股早盤走高，主要受到SK海力士公布創紀錄季度獲利的激勵，帶動該公司在美國掛牌的股票大漲10%。美光科技上漲5%，矽智財公司安謀漲近2%。

近幾周來，由於市場質疑AI技術發展所需資金的籌措方式，科技股表現疲弱，尤其是涉及AI基礎設施建設的公司。不過，摩根士丹利美股首席策略師威爾森認為，近期科技股反彈，顯示這波疲弱走勢可能接近尾聲。

「科技七雄」成員Alphabet與微軟將在盤後發布財報，為揭開大型科技公司財報序幕。

Fed將在美東時間28日下午2時（台灣時間29日凌晨2時）公布利率決策。根據芝商所（CME）FedWatch工具，Fed按兵不動的機率約為90%。但部分人士預期，Fed主席華許將暗示，未來政策會議還會進一步升息。

根據28日公布的監管申報文件，由佩爾茲（Nelson Peltz）旗下Trian基金管理公司領軍的投資團體，已提出溢價20%、約14億美元的價碼，計劃買下溫蒂漢堡並將其私有化，該公司股價應聲跳漲近17%。

SK海力士 Fed 美股 財報 台積電ADR

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

美股早盤／SK海力士財報點火！美股四大指數齊揚 市場緊盯Fed決策

美股四大指數28日早盤全面攀揚，主要得益於南韓晶片製造商SK海力士上季獲利締新猷，激勵科技股攻高；市場也緊盯聯準會（Fed）稍晚的利率決策。

美股多頭行情拉警報！這項冷門指標示警 未來一年恐遇強勁逆風

MarketWatch財經專欄作家赫伯特（Mark Hulbert）撰文表示，根據一項鮮為人知、但歷來預測表現神準的指標「黃金白金比」，即金價與白金價格的比率，股市未來12個月將面臨強勁逆風。

市場忽略美國通膨有4隱患 分析師估明年底前Fed將升息3次

金融研究與策略公司22V Research分析師德布榭爾警告，四種目前被市場低估的顧慮可能導致美國通膨展望惡化，迫使聯準會（Fed）在明年底前升息三次。

谷歌、蘋果涉App市場不公平行為 遭南韓開罰逾15億元

南韓今天以強制開發者使用特定應用程式（App）內支付方式、不當拖延App審查等為由，對蘋果和Alphabet Inc旗下...

日航、全日空委外廠商遭駭 最多9.2萬筆個資疑遭閱覽

日本航空（JAL）今天宣布，負責旅客服務系統的委外廠商遭非法存取，最多約9.2萬筆個人資料疑遭閱覽，部分含護照號碼等資訊...

恐創紀錄新高…德國對亞太貿易逆差 主因對這國出口大減拖累

最新研究報告指出，德國今年對亞太地區的貿易逆差可能達到近1,460億歐元（1,630億美元），寫下紀錄新高，主因是對中國大陸出口下滑，拖累了其他領域的增長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。