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美股早盤／SK海力士財報點火！美股四大指數齊揚 市場緊盯Fed決策
美股四大指數28日早盤全面攀揚，主要得益於南韓晶片製造商SK海力士上季獲利締新猷，激勵科技股攻高；市場也緊盯聯準會（Fed）稍晚的利率決策。
道瓊工業指數小漲43點，標普500指數漲0.25%、那斯達克指數漲近0.4%。費城半導體指數攀漲1%、台積電ADR漲0.4%。
美國晶片股早盤走高，主要受到SK海力士公布創紀錄季度獲利的激勵，帶動該公司在美國掛牌的股票大漲10%。美光科技上漲5%，矽智財公司安謀漲近2%。
近幾周來，由於市場質疑AI技術發展所需資金的籌措方式，科技股表現疲弱，尤其是涉及AI基礎設施建設的公司。不過，摩根士丹利美股首席策略師威爾森認為，近期科技股反彈，顯示這波疲弱走勢可能接近尾聲。
「科技七雄」成員Alphabet與微軟將在盤後發布財報，為揭開大型科技公司財報序幕。
Fed將在美東時間28日下午2時（台灣時間29日凌晨2時）公布利率決策。根據芝商所（CME）FedWatch工具，Fed按兵不動的機率約為90%。但部分人士預期，Fed主席華許將暗示，未來政策會議還會進一步升息。
根據28日公布的監管申報文件，由佩爾茲（Nelson Peltz）旗下Trian基金管理公司領軍的投資團體，已提出溢價20%、約14億美元的價碼，計劃買下溫蒂漢堡並將其私有化，該公司股價應聲跳漲近17%。
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