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美股多頭行情拉警報！這項冷門指標示警 未來一年恐遇強勁逆風

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
根據金價與白金價格的比率，美股未來12個月恐將面臨強勁逆風。路透
根據金價與白金價格的比率，美股未來12個月恐將面臨強勁逆風。路透

MarketWatch財經專欄作家赫伯特（Mark Hulbert）撰文表示，根據一項鮮為人知、但歷來預測表現神準的指標「黃金白金比」，即金價與白金價格的比率，股市未來12個月將面臨強勁逆風。

一篇名為《黃金、白金與預期股票報酬率》（Gold, Platinum and Expected Stock Returns）的同儕審查研究，幾年前刊登於頂尖財經學術期刊。研究指出，預測股市未來12個月的走勢方面，這項比率的表現「優於幾乎所有既存的報酬率預測指標」。

研究作者指出，這項比率之所以有效，是因為黃金與白金受到不同因素影響。白金的價值主要來自工業用途，為經濟活動的代理指標；黃金不僅反映經濟活動，也能反映地緣政治的不確定性。因此，比率愈高，代表地緣政治風險愈大，而股市未來的預期報酬率也必須更高，才能補償投資人承擔的額外不確定性與風險。

目前金價與白金價格的比率，約為2.6倍，與一年前大致相同。2025年此時，黃金白金比在先前12個月幾乎腰斬，釋出看空股市的訊號，結果並未應驗。部分人士質疑，可能是供應中斷等不相關因素所致。如今一年過去，短期價格異常現象理應消退。

儘管無法知道，這個指標是否暫時失靈，但黃金白金比在過去大致準確。2020年新冠疫情引發的熊市結束後，黃金白金比率開始回升，從2021年約1.7倍，持續攀升至2025年初約3.55倍，正確預示隨後強勁的股市多頭行情。

美股 黃金 金價 報酬率

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