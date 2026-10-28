法媒：法國財政陷困境又遇社會抗爭 經濟成長添變數

在法國遭逢經濟及財政困境之際，正在進行的社會運動更為經濟前景增添變數。有經濟學者指出，長期的抗爭運動可能損害市場信心，導致暫時性動盪演變成經濟衝擊。

世界報（Le Monde）分析，社會運動對於本已疲軟的法國經濟是雪上加霜。法國目前面臨經濟增長減緩；10年期利率於本月稍早超過5%的象徵性關卡，將導致企業和家戶貸款成本增加；預算赤字達國內生產毛額（GDP）的5.4%；預期2027年預算案也難以順利通過。

然而，信評機構「穆迪」（Moody’s）本月23日決定不調降法國的信用評等，維持在Aa3。法國經濟暨財政部表示，這顯示法國經濟實力和政府提出的預算可信度獲得認可。

不過，Ostrum資產管理首席經濟學家瓦希特（Philippe Waechter）翌日在社群媒體發文說：「穆迪是不想成為危機的導火線。在這個特殊時間點調降評等，可能會引爆火藥，造成破壞性後果，影響範圍恐怕不只法國。」

報導指出，法國上週末遊行雖未出現如本月17日在各大城市示威期間的動亂劫掠場面，但社會大眾的怒火預示著這將是一個長期問題。目前「黃背心」運動號召本月31日再次動員，多個工會也發起於11月5日大罷工。

荷蘭國際集團（ING）銀行經濟學者蒙貝列（Charlotte de Montpellier）擔心緊張局勢延長，「長期的社會運動可能損害（市場）信心，將暫時動盪變成經濟衝擊」。

法國國家統計及經濟研究局（Insee）昨天公布的數據顯示，國內家戶的信心指數跌至2013年6月以來最低點，反映出家戶對經濟情勢較不樂觀的看法。

法國經濟需要消費才有望復甦。法國今年經濟成長率預期為0.4%，低於年初預估的0.7%；根據預算案中的假設，政府需要有能力的家戶動用儲蓄，也需要企業恢復投資，才能使2027年經濟成長率達到1%。

但目前看來，此一假設不太可能實現，法國經濟研究所（IFE）經濟學者普拉納（Mathieu Plane）認為，在缺乏政府措施、薪資也沒有增加的情況下，能源價格衝擊造成的主要受害者就是家庭。

智庫「自由世代」（GénérationLibre）負責人、經濟學者楊森（Nathalie Janson）也認為，在2027年總統大選之前，企業都將持觀望態度。

法國政府表明，可能在2027年1月1日之前調高基本薪資，以便為大眾提高些許購買力；代表資方的法國企業運動聯盟（MEDEF）主席馬旦（Patrick Martin）則回應，此舉以維護社會和平秩序為名，實際上將在企業內部製造混亂。

歐洲中央銀行明天開會，可能決定是否調高關鍵利率以因應通貨膨脹問題；今年9月，歐元區通膨率已達3.8%，而歐洲央行自6月以來已兩度升息，此舉可能持續削弱經濟成長，尤其在法國。

此外，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）可能在會中被要求表達意見，萬一法國債務危機惡化，歐洲央行可能採取何等立場。

拉加德本月稍早曾說，解決方案首先是在法國預算政策層面。這是在向法國政府施加更大壓力，希望盡快通過預算案，力求把公共赤字降到GDP的5%以下。