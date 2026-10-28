谷歌、蘋果涉App市場不公平行為 遭南韓開罰逾15億元

南韓今天以強制開發者使用特定應用程式（App）內支付方式、不當拖延App審查等為由，對蘋果和Alphabet Inc旗下的谷歌公司處以合計637.1億韓元（約新台幣15.38億元）的罰款。

韓聯社報導，韓國廣播媒體通訊委員會今天對谷歌（Google）和蘋果（Apple）分別處以429億韓元及208.1億韓元罰款。這是南韓自2021年訂定禁止強制App內支付的相關規定以來，首度依規定開罰。

調查顯示，兩家公司雖允許第三方支付，卻收取26%的手續費，並對使用流程及功能設限，實際上仍引導開發者使用自家的支付系統。

蘋果公司還對南韓本地與海外開發者採用不同的手續費計算基準，被認定涉及不當差別待遇。

委員會也要求兩家公司允許開發者透過外部支付連結向使用者提供其他支付方式，合理調整第三方支付手續費，並改善審查程序，明確告知審查延遲的原因及後續安排。

根據韓聯社，兩家公司須在收到改善命令後一個月內提交執行計畫，並在3個月內完成改善。