市場忽略美國通膨有4隱患 分析師估明年底前Fed將升息3次

金融研究與策略公司22V Research分析師德布榭爾警告，四種目前被市場低估的顧慮可能導致美國通膨展望惡化，迫使聯準會（Fed）在明年底前升息三次。

MarketWatch報導，德布榭爾指出，第一個隱憂是伊朗戰爭推升物價的效應擴大，波及剔能源與食物以外的核心物價。

檢視Fed偏好的通膨指標--個人消費支出（PCE）物價指數--8月整體和核心PCE通膨年增率分別為3.4%和3%，都大幅高於Fed明定的2%目標。

德布榭爾說，由此觀之，石油供應受限對美國物價造成的影響，似已不再是暫時現象。全球指標油價布蘭特原油12月期貨28日盤中漲1.2%，報每桶115.24美元。

第二個顧慮是，人工智慧（AI）投資熱潮已對電子裝置價格構成壓力。美國科技巨擘釋股籌資，正降低AI資本支出減速的風險，這意味著AI熱潮衍生的通膨壓力短期內緩和無望。

第三點可能最令許多投資人意外：關稅退款結束。

德布榭爾說，美國總統川普的「解放日」關稅2月遭最高法院推翻，迫使川普政府5月開始退款。這些退還的稅款今夏提供緩衝，讓眾多企業暫不把增加的成本轉嫁給消費者。沃爾瑪、Target等零售商就明白表示，會運用這筆退稅減輕成本壓力。

但如今關稅退稅完畢，電子裝置價格卻持續上漲，油價震撼也未平息。德布榭爾說：「所以，現在同一批公司已無關稅退款可緩和衝擊，將會把升高的成本轉嫁給消費者。」他預料，未來兩個月，這種效應就可能開始反映在PCE通膨數據上。

以上三個助長通膨的原因，或許會導致第四個顧慮：明年1月企業進行年度例行的定價調整時，調漲價格的可能性已升高。

德布榭爾表示，人們已對1月和2月通膨數據偏高習以為常，明年初可能也不例外。

因此，22V Research預測，如果這四個隱憂成真，Fed迫於通膨頑強不屈，到2027年底可能提高利率三次。

市場普遍預期，Fed本周三決策會後將宣布維持利率不變，然後在12月會議宣布升息。