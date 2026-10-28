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新加坡科技創新周登場 台灣新創拓展投資合作機會

中央社／ 台北28日電

新加坡科技創新週登場，吸引全球新創業者參與。台灣館集結多家業者，除半導體技術備受關注，AI應用、生技及能源等領域的新創也積極尋求投資與合作機會。

新加坡科技創新週（SWITCH 2026）27日登場，來自台灣的國家發展委員會國家新創品牌Startup IslandTAIWAN專案辦公室，與經濟部中小及新創企業署亞灣新創園、國家科學及技術委員會新竹科學園區及台灣證券交易所共同組成台灣館，吸引逾3000人次來訪，並與ST Engineering、星展銀行、Sembcorp等新加坡企業交流。

新加坡管理大學創新與創業研究院經理沈宗佑今天告訴中央社，SWITCH由新加坡企業發展局（Enterprise Singapore）主辦，涵蓋創業創新基地參訪、產業趨勢論壇等活動，讓參展業者深入了解新加坡生態，進一步認識東南亞市場。

沈宗佑提及，新加坡正致力打造全球永續發展創新樞紐，每年科技創新週期間都吸引世界各國創業人才，明年也有多個團隊將受邀到新加坡參與「李光耀全球創新創業大賽（LKYGBPC）」，該賽事是亞洲具代表性的深度科技（Deep Tech）國際創業競賽之一。

根據Startup Island TAIWAN提供資料，展會期間，Startup Island TAIWAN總監莊詠智表示，今年多家新創參展、規模寫下新高；此屆台灣館聚焦深度科技領域，除半導體技術備受關注，AI應用、生技與能源等領域新創也積極爭取技術驗證與投資合作，展現台灣創新能量在國際市場的競爭力。

此外，駐新加坡代表童振源26日出席台星新創論壇表示，台灣擅長先進製造與半導體，新加坡則是物流、金融、人才與製造的樞紐，是台灣重要夥伴、具有互補性。

亞洲台灣商會聯合總會青商會輔導會長林奕丞指出，台星新創論壇希望解決台灣團隊來到新加坡後，「如何真正找到對的人」的問題，每年SWITCH都吸引很多台灣新創來到新加坡，希望進一步讓台灣團隊直接連結新加坡與東南亞的投資人、企業及產業決策者。

新加坡 科技 星展銀行

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