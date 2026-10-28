日德設AI高層對話 針對中國大陸出口管制強化經濟安保

日本首相高市早苗今天與德國總理梅爾茨會談，雙方同意創設「AI高層對話」，推動人工智慧（AI）領域合作；考量到中國實施出口管制，雙方也確認將加強經濟安全保障領域合作。

日本共同社報導，高市早苗強調，這次會談是展現日德在安全保障、尖端科技及經濟安全保障等領域堅定合作的機會。雙方並商定將日德關係定位為「高級夥伴關係」（Premium Partnership）。

在強化重要礦物供應鏈韌性方面，兩國確認將推動採購來源多元化，並開發新的供應來源。高市在會談後的聯合記者會上強調，日德是維護以規則為基礎、自由、開放且公平的國際經濟秩序的重要理念相近國家。

歐盟正研議優先採用區域內生產電動車的優惠措施，日本對此感到憂慮。報導指出，高市可能在會談中要求將日本製電動車也納入適用範圍。

雙方也有共識，認為歐洲與大西洋地區，以及印度太平洋地區的安全保障密不可分，並同意深化兩國部隊間的合作，同時在防衛產業領域強化連結。

梅爾茨（Friedrich Merz）在會後聯合記者會上表示，德國有意參與由日本、英國及義大利共同推動的新一代戰機研發計畫「全球作戰航空計畫」（GCAP）。梅爾茨並邀請高市於2027年訪問德國。

這是梅爾茨自去年5月就任德國總理以來首度訪問日本，也是他與高市自去年11月以來第二次舉行面對面會談。