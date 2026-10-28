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日航、全日空委外廠商遭駭 最多9.2萬筆個資疑遭閱覽

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日本航空（JAL）今天宣布，負責旅客服務系統的委外廠商遭非法存取，最多約9.2萬筆個人資料疑遭閱覽，部分含護照號碼等資訊。 路透社
日本航空（JAL）今天宣布，負責旅客服務系統的委外廠商遭非法存取，最多約9.2萬筆個人資料疑遭閱覽，部分含護照號碼等資訊。 路透社

日本航空（JAL）今天宣布，負責旅客服務系統的委外廠商遭非法存取，最多約9.2萬筆個人資料疑遭閱覽，部分含護照號碼等資訊。截至28日尚未確認有不當使用情形。

「朝日新聞」報導，日航表示，負責預約、開票及登機手續等系統的委外廠商Amadeus，23日向日航通報遭非法存取。

此次疑遭閱覽的個資，涉及2023年8月10日至2026年9月23日期間，曾向日航及日本越洋航空（JTA）訂位的旅客。

其中，約2000名旅客的訂位編號、姓名、聯絡方式、護照號碼及國籍等資訊疑遭閱覽，護照照片則未遭閱覽。另有約9萬名旅客的訂位編號、姓名等資料疑遭閱覽。

同樣使用這套系統的全日空（ANA）也接獲Amadeus通知，系統遭非法存取。全日空表示，正持續查證事件造成的影響。

日航 個資 護照 日本 駭客 航空公司

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