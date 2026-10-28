親美國家不再捧場！美債淨買進額銳減逾60% 日本大減99%台韓同賣超

華府似乎已不能理所當然地依賴盟友購買美債，以因應自身赤字。

根據彭博資訊分析美國財政部與國務院數據，2026年前八個月，與美國立場最一致的國家，淨買進美國公債（不含國庫券）的金額僅1,743億美元，較去年同期銳減逾60%，並寫下2021年以來最低。

這項轉變在亞洲尤其明顯。亞洲部分經濟體擁有龐大貿易順差，但投入美債的資金正逐漸減少。日本是美國公債最大的海外持有國，今年前八個月僅淨買進3.89億美元，較去年同期暴減99%。南韓則淨賣出238億美元，寫1977年有紀錄以來同期最大賣超。台灣也轉為美債淨賣方。

美國外交關係協會資深研究員、前美國財政部官員塞瑟（Brad Setser）表示，南韓投資人偏好股票，而台灣資金則轉向股票與存款。他說：「因此，一些擁有龐大順差的美國友邦，已非美債的主要淨買家。」

無法用單一理由說明這股趨勢。各國政府鮮少透露是否計劃降低美債配置，而現有數據也無法區分個別國家的政府與民間投資。可能的影響因素包括本幣疲弱、國內債券殖利率攀升、股票投資需求增加，以及對美國政策的不安。

道富投資管理公司資深固定收益策略師駱正彥（Masahiko Loo）表示：「美債市場並不是失去海外買家，而是失去那些自然而然會買進美債的投資人。」他說：「隨著美國政策愈來愈難以預測，投資人更難合理化長期大幅加碼美債的配置，也難以繼續將資金自動回流至美債市場。」

這項分析，為彭博資訊今年2月首度發布研究的更新版本，主要依據美國國務院數據，觀察各國在聯合國重要決議中的投票立場，與美國一致的頻率，將國家分為最親美、最不親美及中立三類。而中國仍是美債最大淨賣方，屬於最不親美國家。