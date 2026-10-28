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股價噴21%老闆流淚…印度最大IPO案掛牌 大家長安巴尼很感動

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
印度首富安巴尼（Mukesh Ambani，中）與妻子兒女一同上台，參加Jio Platforms掛牌上市儀式。法新社
印度首富安巴尼（Mukesh Ambani，中）與妻子兒女一同上台，參加Jio Platforms掛牌上市儀式。法新社

印度最大行動通訊服務商Jio Platforms，也是印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）旗下電信事業，今（28）日首日掛牌上市，開始交易沒多久，股價就噴漲21%。這是印度歷來最大的首次公開發行股票（IPO）案，股價沖天一解印度股市原本受伊朗戰爭影響的低迷情緒。

69歲的安巴尼在掛牌活動上，聽著長子與另兩名子女輪番上台致詞，回顧自己和已故父親一代傳一代打拚經營信實工業（Reliance Industries）集團的歷程，多次感動落淚。

安巴尼家族集合四代成員，今天一起參加上市敲鐘儀式。

Jio執行董事、安巴尼的長子阿卡什（Akash Ambani）承諾，Jio未來50年將為股東創造價值，一如母公司信實工業過去50年所為。

Jio成功上市且股價漂亮上攻，幫助信實集團超越塔塔集團（Tata），成為印度市值最高的企業集團。Jio的IPO，募得約32億美元，公司估值達到1,080億美元；以印度貨幣盧比計價，是印度有史以來最大的IPO。

擁有5.3億用戶的Jio，上市規劃費時七年，今年遭遇突然爆發的伊朗戰爭，衝擊印度經濟，因為國家的石油和天然氣依賴進口。股市表現也被拖累，今年以來，Nifty 50指數跌幅達14%。迫使Jio下修原定的1,500億美元估值目標。

印度 IPO 老闆

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