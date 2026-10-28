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SK海力士財報利多提振市場信心 科技股飆漲亞股多收高

中央社／ 香港28日綜合外電報導
南韓晶片大廠SK海力士（SK hynix）公布強勁財報，提振市場對人工智慧（AI）相關投資的信心。法新社
南韓晶片大廠SK海力士（SK hynix）公布強勁財報，提振市場對人工智慧（AI）相關投資的信心。法新社

南韓晶片大廠SK海力士（SK hynix）公布強勁財報，提振市場對人工智慧（AI）相關投資的信心，在微軟（Microsoft）與Alphabet即將公布財報之際，帶動科技股飆漲，亞股今天多收高。

法新社報導，隨著投資人密切關注以色列大選結果，憂心選舉結果可能影響總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）對伊朗戰事的後續走向，國際油價上揚。

本月稍早，市場對龐大投資支出、獲利能力及企業財務狀況的疑慮一度衝擊科技股，但AI相關類股今天再度走強。

SK海力士今天表示，受惠先進半導體需求強勁，第3季營業利益飆升632%。該公司表示，營收與營業利益已連續6季創歷史新高。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「正當華爾街爭論AI軍備競賽能否持續自籌資金之際，SK海力士提醒市場，所有這些資本支出的另一端，也有人正因此獲利。」

SK海力士股價今天大漲近11%，預計明天公布財報的南韓競爭對手三星電子（Samsung Electronics）也勁揚9%，帶動首爾股市大漲逾6%。

日股基準日經225指數收漲逾1%。晶片製造商鎧俠（Kioxia）股價飆漲13.8%，半導體測試設備商愛德萬測試（Advantest）上漲逾3%，東京威力科創（TokyoElectron）則上漲4.4%。

台積電股價表現強勁，帶動台北股市大幅走高；香港、上海、新加坡及威靈頓股市也普遍收高。雪梨股市近乎持平，馬尼拉股市則收跌。

SK海力士 財報 亞股 科技股

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