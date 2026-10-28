Anthropic IPO太夯！台積電、SK海力士成亞洲「代理投資」新寵

亞洲投資人大多無法直接參與Anthropic的首次公開發行股票（IPO），許多人轉向持有這家美國人工智慧（AI）新創公司股權的企業、半導體供應商，甚至是相關衍生性商品，尋求間接投資機會。

Anthropic是AI聊天機器人Claude的開發商，預計在那斯達克掛牌上市，估值可能達1.5兆美元。雖然日本與澳洲被納入此次IPO的國際配售範圍，但由於申購需求龐大與其他限制，可能難以取得股票。

有鑑於此，投資人多管齊下尋求間接投資機會，有些關注持有Anthropic股權的企業或與其估值掛鉤的期貨產品，有些押注晶片製造商和硬體供應商，預計這些公司將受益於Anthropic IPO所籌集的資金。

ACG Management常務董事Hui Ling Loh指出，Anthropic上市帶來的資金與發展效應，預料將外溢至晶片類股。對許多無法直接參與IPO的亞洲散戶及區域投資人而言，相關供應商可能成為布局Anthropic的替代途徑。

亞洲半導體產業被視為最直接的受惠者之一，Anthropic規模約8,000億美元的算力建置計畫，預期將帶動先進晶片及記憶體需求，讓台積電、南韓SK海力士與三星電子等企業受市場關注。Anthropic上市文件凸顯對台積電先進晶片的依賴，文件也提到SK海力士與三星電子為高頻寬記憶體（HBM）供應商。

除了晶片供應鏈，持有Anthropic股權或與有合作關係的企業，也成為投資人尋找間接曝險的標的。南韓電信業者SK電信早期投資Anthropic，目前持股價值已達數十億美元，雙方並維持商業合作關係。

澳洲聯邦銀行（CBA）則在一年多前買入Anthropic股權，截至6月底持股估值已超過10億美元。NEC則於今年4月成為Anthropic的首家日本全球合作夥伴，並與Anthropic及八家日本金融機構合作。

這些優勢也反映在股價表現上，NEC股價較6月低點上漲45%，澳洲聯邦銀行本月以來上漲8%，SK電信最近兩個交易日上漲9%。

加密貨幣交易所也搶搭熱潮，幣安與OKX均推出與Anthropic連動的永續期貨。但分析師提醒，間接投資並非沒有風險，近期市場對AI產業龐大資本支出能否帶來相應回報的疑慮升高，Anthropic上市後的市場反應也有待觀察。