快訊

薄長袖準備！2波東北季風接力迎風面有雨 北台灣低溫探17度

現場畫面曝光！西班牙傳重大事故「2列高鐵相撞」車廂脫軌 釀多人傷亡

她幫蔣萬安抽籤卻遭綠營出征「骯髒統戰女孩」 心碎嘆：懇請大家停止攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

Anthropic IPO太夯！台積電、SK海力士成亞洲「代理投資」新寵

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
受申購需求龐大及投資限制等因素影響，亞洲投資人大多無法直接參與Anthropic的IPO，許多人轉而尋求間接投資標的，包括持有其股權的企業、半導體供應商，甚至是相關衍生性商品。路透
受申購需求龐大及投資限制等因素影響，亞洲投資人大多無法直接參與Anthropic的IPO，許多人轉而尋求間接投資標的，包括持有其股權的企業、半導體供應商，甚至是相關衍生性商品。路透

亞洲投資人大多無法直接參與Anthropic的首次公開發行股票（IPO），許多人轉向持有這家美國人工智慧（AI）新創公司股權的企業、半導體供應商，甚至是相關衍生性商品，尋求間接投資機會。

Anthropic是AI聊天機器人Claude的開發商，預計在那斯達克掛牌上市，估值可能達1.5兆美元。雖然日本與澳洲被納入此次IPO的國際配售範圍，但由於申購需求龐大與其他限制，可能難以取得股票。

有鑑於此，投資人多管齊下尋求間接投資機會，有些關注持有Anthropic股權的企業或與其估值掛鉤的期貨產品，有些押注晶片製造商和硬體供應商，預計這些公司將受益於Anthropic IPO所籌集的資金。

ACG Management常務董事Hui Ling Loh指出，Anthropic上市帶來的資金與發展效應，預料將外溢至晶片類股。對許多無法直接參與IPO的亞洲散戶及區域投資人而言，相關供應商可能成為布局Anthropic的替代途徑。

亞洲半導體產業被視為最直接的受惠者之一，Anthropic規模約8,000億美元的算力建置計畫，預期將帶動先進晶片及記憶體需求，讓台積電、南韓SK海力士與三星電子等企業受市場關注。Anthropic上市文件凸顯對台積電先進晶片的依賴，文件也提到SK海力士與三星電子為高頻寬記憶體（HBM）供應商。

除了晶片供應鏈，持有Anthropic股權或與有合作關係的企業，也成為投資人尋找間接曝險的標的。南韓電信業者SK電信早期投資Anthropic，目前持股價值已達數十億美元，雙方並維持商業合作關係。

澳洲聯邦銀行（CBA）則在一年多前買入Anthropic股權，截至6月底持股估值已超過10億美元。NEC則於今年4月成為Anthropic的首家日本全球合作夥伴，並與Anthropic及八家日本金融機構合作。

這些優勢也反映在股價表現上，NEC股價較6月低點上漲45%，澳洲聯邦銀行本月以來上漲8%，SK電信最近兩個交易日上漲9%。

加密貨幣交易所也搶搭熱潮，幣安與OKX均推出與Anthropic連動的永續期貨。但分析師提醒，間接投資並非沒有風險，近期市場對AI產業龐大資本支出能否帶來相應回報的疑慮升高，Anthropic上市後的市場反應也有待觀察。

SK海力士 Anthropic IPO 台積電 Claude 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Anthropic申請掛牌！成AI前景試金石 融資與科技巨擘將成命運共同體

Anthropic IPO估值上看2兆美元！009819聚焦AI數據中心、電力商機

首家AI模型開發商申請掛牌上市 Anthropic IPO規模挑戰 SpaceX

Anthropic提交IPO「重振市場信心」 日韓股市領漲亞股

相關新聞

兩樣情？美AI投資熱潮持續、陸AI股泡沫已爆裂 專家：AI產業景氣榮枯縮影

人工智慧（AI）題材一部分與美中科技爭霸有關。Anthropic首次公開發行股票（IPO）為美國AI股注入新動能，讓AI投資熱潮顯得方興未艾。反觀中國大陸AI股，泡沫或許已經爆裂了。

Anthropic IPO太夯！台積電、SK海力士成亞洲「代理投資」新寵

亞洲投資人大多無法直接參與Anthropic的首次公開發行股票（IPO），許多人轉向持有這家美國人工智慧（AI）新創公司股權的企業、半導體供應商，甚至是相關衍生性商品，尋求間接投資機會。

恐創紀錄新高…德國對亞太貿易逆差 主因對這國出口大減拖累

最新研究報告指出，德國今年對亞太地區的貿易逆差可能達到近1,460億歐元（1,630億美元），寫下紀錄新高，主因是對中國大陸出口下滑，拖累了其他領域的增長。

親美國家不再捧場！美債淨買進額銳減逾60% 日本大減99%台韓同賣超

華府似乎已不能理所當然地依賴盟友購買美債，以因應自身赤字。

股價噴21%老闆流淚…印度最大IPO案掛牌 大家長安巴尼很感動

印度最大行動通訊服務商Jio Platforms，也是印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）旗下電信事業，今（28）日首日掛牌上市，開始交易沒多久，股價就噴漲21%。這是印度歷來最大的首次公開發行股票（IPO）案，股價沖天一解印度股市原本受伊朗戰爭影響的低迷情緒。

SK海力士財報利多提振市場信心 科技股飆漲亞股多收高

南韓晶片大廠SK海力士（SK hynix）公布強勁財報，提振市場對人工智慧（AI）相關投資的信心，在微軟（Microso...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。