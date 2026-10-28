快訊

薄長袖準備！2波東北季風接力迎風面有雨 北台灣低溫探17度

現場畫面曝光！西班牙傳重大事故「2列高鐵相撞」車廂脫軌 釀多人傷亡

她幫蔣萬安抽籤卻遭綠營出征「骯髒統戰女孩」 心碎嘆：懇請大家停止攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓金融業接連遭駭…青瓦台緊急會議應對 偵測大量IP位址來自北韓

中央社／ 首爾28日專電
南韓多家金融業者近期遭到駭客攻擊，除了銀行，加密貨幣交易所、證券公司也受害。 示意圖／AI生成
南韓多家金融業者近期遭到駭客攻擊，除了銀行，加密貨幣交易所、證券公司也受害。 示意圖／AI生成

南韓多家金融業者近期遭到駭客攻擊，除了銀行，加密貨幣交易所、證券公司也受害。青瓦台今天召開緊急檢討會議，除了討論避免二次受害，也決定未來將即時共享遭攻擊的相關資訊及調查結果。

青瓦台今天發布新聞稿表示，國家安保室今天由第3次長宋基昊主持召開「金融業接連遭駭客攻擊緊急檢討會議」，針對近期加密貨幣交易所Bithumb、大信證券等機構接連發生的資安入侵事件，檢視各機關因應情況。

會議檢視各起事件的調查進度及處置情況，並討論防範外洩資訊遭惡意利用進行簡訊釣魚、電話詐騙；以及針對外部連接伺服器、企業內部業務系統等類似攻擊途徑的檢查方案。與會機關決定，未來將即時共享攻擊相關資訊及調查結果，保持緊密合作。

宋基昊表示，「金融領域遭駭客攻擊直接關係到國民財產與金融信任，因此須全力迅速因應，並防止二次受害」。他強調，「尤其應全力強化資安防護，避免中小型金融公司等資安防護資源不足的機構成為資安死角」。

國家安保室表示，未來將持續與相關機構共同檢視各項因應措施的執行情況，並依情勢變化研議必要的追加措施。此外，也呼籲民眾特別留意冒充金融公司等機構的電話及簡訊，以免受騙。

從這個月初開始，新韓銀行、KB國民銀行等至少16間金融機構遭駭客攻擊。韓聯社今天報導，金融監督院進一步掌握其他金融業者受害狀況，大信證券於17日發現伺服器遭駭客異常存取，隨即向主管機關通報，共有3萬8490名客戶個資外洩。

加密貨幣交易所Bithumb昨天發現，公司內部行動辦公系統遭外部未經授權人士異常存取，導致員工個資外洩；未來資產管理公司則表示，近期發現部分網路系統遭外部IP位址異常存取的跡象，已封鎖相關存取途徑。

此外，針對近期南韓金融業的駭客攻擊行動中，偵測到大量來自北韓IP位址區段的連線嘗試。不過一名主管機關相關人士表示，由於IP位址所屬國家可以被偽裝，因此很難僅憑IP位址就確認駭客的國籍。

青瓦台 金融業 南韓 駭客 資安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美期中選舉前…聯邦選委會網站遭駭 資金流向透明度受影響

NBA／冠軍戒指成釣魚陷阱！尼克員工點開郵件遭資安測試 官方認錯道歉

日本修訂安保三文件 擬將「拒止能力」列為防衛支柱

內部資料暴露外部網站遭金管會開罰 遠東銀：將辦理改善事宜

相關新聞

兩樣情？美AI投資熱潮持續、陸AI股泡沫已爆裂 專家：AI產業景氣榮枯縮影

人工智慧（AI）題材一部分與美中科技爭霸有關。Anthropic首次公開發行股票（IPO）為美國AI股注入新動能，讓AI投資熱潮顯得方興未艾。反觀中國大陸AI股，泡沫或許已經爆裂了。

Anthropic IPO太夯！台積電、SK海力士成亞洲「代理投資」新寵

亞洲投資人大多無法直接參與Anthropic的首次公開發行股票（IPO），許多人轉向持有這家美國人工智慧（AI）新創公司股權的企業、半導體供應商，甚至是相關衍生性商品，尋求間接投資機會。

恐創紀錄新高…德國對亞太貿易逆差 主因對這國出口大減拖累

最新研究報告指出，德國今年對亞太地區的貿易逆差可能達到近1,460億歐元（1,630億美元），寫下紀錄新高，主因是對中國大陸出口下滑，拖累了其他領域的增長。

親美國家不再捧場！美債淨買進額銳減逾60% 日本大減99%台韓同賣超

華府似乎已不能理所當然地依賴盟友購買美債，以因應自身赤字。

股價噴21%老闆流淚…印度最大IPO案掛牌 大家長安巴尼很感動

印度最大行動通訊服務商Jio Platforms，也是印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）旗下電信事業，今（28）日首日掛牌上市，開始交易沒多久，股價就噴漲21%。這是印度歷來最大的首次公開發行股票（IPO）案，股價沖天一解印度股市原本受伊朗戰爭影響的低迷情緒。

SK海力士財報利多提振市場信心 科技股飆漲亞股多收高

南韓晶片大廠SK海力士（SK hynix）公布強勁財報，提振市場對人工智慧（AI）相關投資的信心，在微軟（Microso...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。