南韓金融業接連遭駭…青瓦台緊急會議應對 偵測大量IP位址來自北韓

南韓多家金融業者近期遭到駭客攻擊，除了銀行，加密貨幣交易所、證券公司也受害。青瓦台今天召開緊急檢討會議，除了討論避免二次受害，也決定未來將即時共享遭攻擊的相關資訊及調查結果。

青瓦台今天發布新聞稿表示，國家安保室今天由第3次長宋基昊主持召開「金融業接連遭駭客攻擊緊急檢討會議」，針對近期加密貨幣交易所Bithumb、大信證券等機構接連發生的資安入侵事件，檢視各機關因應情況。

會議檢視各起事件的調查進度及處置情況，並討論防範外洩資訊遭惡意利用進行簡訊釣魚、電話詐騙；以及針對外部連接伺服器、企業內部業務系統等類似攻擊途徑的檢查方案。與會機關決定，未來將即時共享攻擊相關資訊及調查結果，保持緊密合作。

宋基昊表示，「金融領域遭駭客攻擊直接關係到國民財產與金融信任，因此須全力迅速因應，並防止二次受害」。他強調，「尤其應全力強化資安防護，避免中小型金融公司等資安防護資源不足的機構成為資安死角」。

國家安保室表示，未來將持續與相關機構共同檢視各項因應措施的執行情況，並依情勢變化研議必要的追加措施。此外，也呼籲民眾特別留意冒充金融公司等機構的電話及簡訊，以免受騙。

從這個月初開始，新韓銀行、KB國民銀行等至少16間金融機構遭駭客攻擊。韓聯社今天報導，金融監督院進一步掌握其他金融業者受害狀況，大信證券於17日發現伺服器遭駭客異常存取，隨即向主管機關通報，共有3萬8490名客戶個資外洩。

加密貨幣交易所Bithumb昨天發現，公司內部行動辦公系統遭外部未經授權人士異常存取，導致員工個資外洩；未來資產管理公司則表示，近期發現部分網路系統遭外部IP位址異常存取的跡象，已封鎖相關存取途徑。

此外，針對近期南韓金融業的駭客攻擊行動中，偵測到大量來自北韓IP位址區段的連線嘗試。不過一名主管機關相關人士表示，由於IP位址所屬國家可以被偽裝，因此很難僅憑IP位址就確認駭客的國籍。