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台積電進駐效益龐大 九州金融集團：3縣近14兆日圓

中央社／ 東京28日綜合外電報導
台灣半導體大廠台積電等相關企業進駐日本九州帶來經濟效益，九州金融集團宣布最新估算，熊本縣、鹿兒島縣和宮崎縣的總額將高達13兆8400多億日圓。 路透社
台灣半導體大廠台積電等相關企業進駐日本九州帶來經濟效益，九州金融集團宣布最新估算，熊本縣、鹿兒島縣和宮崎縣的總額將高達13兆8400多億日圓。 路透社

台灣半導體大廠台積電等相關企業進駐日本九州帶來經濟效益，九州金融集團宣布最新估算，熊本縣、鹿兒島縣和宮崎縣的總額將高達13兆8400多億日圓（約新台幣2兆8400億元）。

日本放送協會（NHK）報導，九州金融集團昨天於熊本縣熊本市召開記者會，公布這項新的估算結果。

根據估算內容，進駐熊本縣菊陽町的台積電以及在周邊設有新工廠的索尼集團（Sony Group）等，相關企業投資與生產所帶來經濟效益，截至2031年的10年間，熊本、鹿兒島和宮崎3縣總額將高達13兆8400多億日圓。

其中熊本縣為10兆7200多億日圓，鹿兒島縣是1兆6200多億日圓，宮崎縣為1兆5000多億日圓。

九州金融集團強調，熊本縣、鹿兒島縣與宮崎縣必須跨境合作，以加強供應鏈。

九州金融集團社長笠原慶久指出：「除了熊本縣，如果不將供應網擴大到鹿兒島縣和宮崎縣，就無法促進南九州整體均衡發展，我們必須牢記這一點並努力實現此目標。」

台積電 熊本 日本 索尼

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