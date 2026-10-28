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總價值近3.9億！大馬海關再破獲AI晶片走私案 犯罪集團拒透露目的地

中央社／ 雪邦28日綜合外電報導
馬來西亞海關今天表示，當局成功攔截一起透過吉隆坡國際機場走私先進AI晶片的案件，查獲30台裝有先進AI晶片的伺服器，價值高達4950萬令吉（約新台幣3.9億元）。 示意圖／AI生成
馬來西亞海關今天表示，當局成功攔截一起透過吉隆坡國際機場走私先進AI晶片的案件，查獲30台裝有先進AI晶片的伺服器，價值高達4950萬令吉（約新台幣3.9億元）。 示意圖／AI生成

馬來西亞海關今天表示，當局成功攔截一起透過吉隆坡國際機場走私先進AI晶片的案件，查獲30台裝有先進AI晶片的伺服器，價值高達4950萬令吉（約新台幣3.9億元）。

法新社報導，這是今年破獲第5起與同一個犯罪集團有關的AI晶片走私案，累計涉案總價值超過2400萬美元（約新台幣7.7億元）。

馬來西亞正逐漸發展成為資料中心重鎮，當局目前致力避免淪為走私受管制晶片的轉運站。

海關官員指出，這批伺服器來自「某個亞洲國家」，以「電子零件」名義申報，原定經馬來西亞轉出口至「亞洲另一國」，但拒絕透露來源國、晶片製造地或最終目的地。

這名官員指出，負責承運這批貨物的物流公司已被傳喚約談，以協助調查。

馬來西亞去年在美國施壓下，加嚴美國先進半導體的出口和轉運管制措施，以防這些晶片流入中國。

海關 晶片 走私 馬來西亞 AI 吉隆坡 伺服器

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