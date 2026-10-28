快訊

手機128GB還有人買？他好奇「受眾到底是誰」 兩派網友掀論戰

吃藥開車恐「藥駕」！食藥署點名9類藥品 安眠藥、感冒藥都上榜

獨／國票金開會通過薪酬改革方案形同未降 董總每月薪酬比兆豐多逾10萬

聽新聞
0:00 / 0:00

路透：長鑫將生產HBM3E！良率僅20%仍硬撐 凸顯中國AI記憶體短缺

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透報導，長鑫存儲計劃開始生產HBM3E，儘管良率可能低達20%。路透
路透報導，長鑫存儲計劃開始生產HBM3E，儘管良率可能低達20%。路透

路透引述兩名知情人士說法報導，中國大陸記憶體製造商長鑫存儲計劃開始生產先進高頻寬記憶體HBM3E，儘管良率可能低達20%。

此一決定凸顯中國面臨AI記憶體嚴重短缺的困境。在美國限制取得外國技術之際，這類晶片是中國推動大規模開發輝達（NVIDIA）AI處理器國產替代品的重要關鍵，而相關計畫也獲得中國政府支持。

知情人士表示，中國最大DRAM製造商長鑫已向幾家本土AI晶片設計業者提供HBM3E樣品，預期未來兩個月內開始小規模生產；在良率方面，目前僅約20%至30%，遠低於市場龍頭南韓SK海力士約70%的良率。

長鑫未回應置評請求，SK海力士則未立即回應有關良率估算的置評請求。

在2024年12月，美國緊縮部分先進HBM產品出口至中國的管制。知情人士說，中國晶片製造商愈來愈常透過非正式管道取得這類記憶體，但價格可能高出正常水準數倍。

知情人士指出，儘管良率偏低，長鑫仍持續推動HBM的生產計畫，原因在於中國AI晶片製造商一直難以取得足夠的先進記憶體，無法進一步擴大產量。

路透上月報導，華為、寒武紀、沐曦及天數智芯，已將現有與下一代AI晶片的價格調漲20%至 50%，反映記憶體成本上升，使得擴產面臨更複雜因素。

其中一名知情人士表示，長鑫的HBM3E預期將比海外競爭同業的同類產品更貴。知情人士另指出，長鑫最早在2024年就已開始在內部研發這項技術。

落後競爭同業數個世代

其中一名知情人士表示，在測試中，長鑫HBM3E的效能更接近SK海力士上一代的HBM3，而非後者現有的HBM3E。

另一名知情人士表示，長鑫已向客戶提供兩種版本的HBM3E：一種是標準設計，另一種則是經過更新、加入旨在提高良率的改良設計。

目前，SK海力士、三星電子及美光主導全球HBM供應，根據研調機構Counterpoint，這三家業者在全球HBM營收的占比分別為50%、33%與18%。

長鑫在第2季占全球DRAM營收的10%，是全球第四大傳統記憶體供應商。然而，美國出口管制限制長鑫取得一些最先進的晶片製造設備，因此更難縮小與全球競爭同業的差距。

三星今年7月表示，已擴大HBM4 銷售，並向主要客戶交付 HBM4E 樣品。這意味著，在商業化 HBM生產方面，長鑫至少落後一個世代。

良率 路透 記憶體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

記憶體超級循環還沒結束？黃仁勳、戴爾談供需 南亞科彈升逾5%

扛不住零組件狂漲 宏碁、華碩等PC業者傳把部分生產搬回中國

SK海力士財報超狂 上季獲利激增逾六倍攀新高 喊記憶體短缺至2030年

SK海力士Q3營業利益年增632% 連6季營收獲利創新高

相關新聞

路透：長鑫將生產HBM3E！良率僅20%仍硬撐 凸顯中國AI記憶體短缺

路透引述兩名知情人士說法報導，中國大陸記憶體製造商長鑫存儲計劃開始生產先進高頻寬記憶體HBM3E，儘管良率可能低達20%。

扛不住零組件狂漲 宏碁、華碩等PC業者傳把部分生產搬回中國

日本媒體報導，為因應人工智慧（AI）熱潮推升諸多零組件成本，台灣的華碩與宏碁、以及美國的惠普（HP）等個人電腦（PC）製造商，正把部份生產從泰國與越南搬回中國大陸，並採用新一批知名度較低的代工生產商。

Fed決策倒數！預料按兵不動 若釋「鷹派訊號」 美債多頭恐爆平倉潮

美國聯準會（Fed）預定台灣時間周四（29日）凌晨2時公布最新利率決策，市場預料將維持利率不變，但若釋出鷹派訊息，可能使投資人對美國公債的多頭押注面臨逆轉風險。

ASIC再添利多！OpenAI傳擬採購Google AI晶片

知情人士透露，OpenAI有意向Google採購人工智慧（AI）運算晶片，作為擴充AI基礎設施的更廣泛布局一環。

Anduril攜手高通推「美國製造筆電」晶片由台積電美國廠生產

美國國防科技新創業者Anduril產業公司已與晶片製造商高通（Qualcomm）合作，生產在美國設計與組裝的筆記型電腦，試圖重建這條多已移往海外的供應鏈。高通供應的晶片將由台積電的亞利桑那州晶圓廠生產。

希捷財報／獲利衝新高 資料儲存需求仍強 未讓投資人驚艷 盤後重挫5%

美國硬碟大廠希捷科技（Seagate）股價在周二（27日）盤後重挫超過5%，儘管公布上季獲利大幅攀升，反映AI基礎設施持續擴建帶動資料儲存零組件的需求，但仍未能滿足投資人超高期待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。