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韓國金融業再傳資安事件 3業者通報資料外洩

中央社／ 首爾28日綜合外電報導

韓國金融業再傳大規模資安與駭客攻擊事件，共有3家金融業者向主管機關通報資料外洩

韓聯社報導，加密貨幣交易所Bithumb表示，其內部行動系統遭駭客入侵，導致個人資料外洩。該公司正在調查會員資料是否也受到波及。

大信證券（Daishin Securities）表示，約有3萬8000筆客戶資料外洩，公司已採取緊急應變措施。

資產管理公司未來資產全球投資（Mirae Asset Global Investments）也證實發生駭客入侵事件，有關當局正在評估情況。

目前無法立即聯繫Bithumb、大信證券和未來資產的發言人置評。

韓國最高金融監管機構金融服務委員會（FSC）本月稍早透露，韓國先前有16家金融機構接連遭到駭客攻擊，包括銀行在內，迄今已發生約10萬起資料外洩事件。

韓國網路振興院（KISA）已呼籲網站營運業者檢查PHP程式是否存在安全漏洞，攻擊者可利用這些漏洞，在無須登入的情況下，於伺服器上執行惡意指令。

資料外洩 韓國 資安

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