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菲律賓經濟夥伴民調 台灣選擇度增幅居第3

中央社／ 馬尼拉28日專電

菲律賓最新民調顯示，11%的受訪者將台灣列為最重要經濟夥伴的選項之一，較7月時增加3個百分點，增幅在10個最重要經濟夥伴選項中居於第3位。

這項調查是由菲律賓智庫Stratbase委託民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）進行，於9月17日至23日訪問2400名受訪者，請他們從選項中選出3個最重要的經濟夥伴。

結果顯示，有73%受訪者選擇美國、62%受訪者選擇日本作為重要經濟夥伴，支持度分居前2名，加拿大以35%排名第3。

其餘選項的支持度依序為澳洲（30%）、南韓（21%）、英國（20%）、歐盟（14%）、中國（14%）、台灣（11%）及印度（2%）。

與今年7月時的調查結果相比，日本的支持度增加10個百分點、加拿大增加7個百分點、台灣增加3個百分點、美國增加2個百分點、歐盟1個百分點，其餘選項均下滑。

這項調查是在小馬可仕政府積極推動呂宋經濟走廊（Luzon Economic Corridor）倡議之際進行。呂宋經濟走廊是由菲、美、日三方合作提出的倡議，旨在帶動菲律賓在基礎設施、清潔能源、半導體製造、物流及數位連結等領域的投資。

Stratbase執行長曼希特（Victor Andres "Dindo"Manhit）指出，調查顯示菲律賓民眾對美國和日本抱持信心，相信它們可協助菲律賓擴大投資、強化關鍵基礎設施，並確保菲律賓在新興科技供應鏈中占有一席之地。

有關台灣，曼希特認為，考量台灣在菲律賓科技及半導體供應鏈中的重要角色，支持度實際上可能更高；受訪者如何理解民調中的選項，可能影響他們對於台灣的看法。

事實上，台菲雙邊貿易額在今年前8個月已超過70億美元；今年前9個月，台灣是菲律賓經濟特區管理署（PEZA）核准投資的領先外國來源，且有超過19萬1000名菲律賓人在台灣工作。

一名台商認為，菲律賓民眾對台灣的印象多停留在旅遊景點、人民熱情及科技實力等方面，較少從經濟夥伴的角度認識台灣。

另一方面，中國在調查中的表現下滑3個百分點。曼希特指出，中國的排名持續受到南海緊張局勢影響，包括中國海警被控騷擾菲方人員，以及北京持續對涉及菲律賓與台灣的區域提出主張。

曼希特指出：「中國在菲律賓民眾心目中的排名，持續受到他們所見到的區域情勢影響；若非民答那峨島地區的支持度持續維持雙位數，中國的整體支持率可能降至個位數。」

民答那峨島是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）與其家族長期持有影響力的區域，而坊間普遍認為杜特蒂家族與中國的關係良好。

菲律賓 民調 智庫

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