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日本將徵5年反傾銷稅 鎖定台灣與中國產鋼材

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本政府27日公告，將鎖定中國製造與台灣產的「鎳基合金不銹鋼冷軋鋼板及不銹鋼帶」課徵「反傾銷稅」。「反傾銷稅」將在本月31日起實施，至2031年10月30日止，為期5年。

日本「日刊自動車新聞」等日媒報導，日本政府經濟產業省（經產省）與財務省昨天公告，內閣會議已經敲定課徵上述「反傾銷稅」有關的政令。

日本政府將在10月30日公布政令，並於隔天起開徵「反傾銷稅」。時事通信社報導，稅率依企業而異，介於3.6%到42.1%。

鎳基合金不銹鋼冷軋鋼帶具有耐用、耐熱等優點，可用於製造汽車外裝零件及排氣系統等零件；鎳基合金不銹鋼冷軋鋼板除用於湯匙、叉子等日常用品外，還廣泛應用於火車車廂等各類產品。

經產省與財務省於2025年7月宣布，將鎖定中國及台灣製產品展開反傾銷調查，並自2026年7月起鎖定中國及台灣製的「鎳基合金不銹鋼冷軋鋼板及不銹鋼帶」課徵暫時性的「反傾銷稅」。

而日本政府這次參考關稅及外匯等審議會的諮詢意見後，決定正式針對上述產品課徵為期5年的「反傾銷稅」。

反傾銷稅 日本 不銹鋼

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