Anthropic估值上看2兆美元 7名創辦人將成億萬富豪

聊天機器人Claude的開發商Anthropic正籌備公開上市，估值上看2兆美元（約新台幣64兆元），有望創下史上最大規模首次公開發行（IPO），7名共同創辦人也將躋身億萬富豪之列。

美國「紐約時報」（The New York Times）報導，這7人2021年因與OpenAI高層在「該如何打造AI」理念上出現分歧，決定集體出走並創立Anthropic。以下是7名共同創辦人的背景。

● 執行長達瑞歐．阿莫戴（Dario Amodei）

43歲的達瑞歐．阿莫戴是現任Anthropic執行長。過去1年間，他因反對將AI用於自主致命武器和國內大規模監控，與美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）發生衝突；同時，他也主張「AI應受嚴格管制」而非「開放共享」，與其他科技巨頭立場相左。

阿莫戴和妹妹丹妮拉．阿莫戴（Daniela Amodei）在舊金山傳教街區（Mission District）長大，父親是皮革工匠，母親則負責管理舊金山和加州柏克萊地區圖書館的修繕改建專案。

阿莫戴曾在加州理工學院攻讀物理，隨後轉學至史丹佛大學完成學士學位，再獲赫茲獎學金（Hertz）資助進入普林斯頓大學取得生物物理學與計算神經科學博士學位，後來以博士後研究員身分回到舊金山灣區，在史丹佛醫學院進行癌症診斷與治療相關研究。

他2014年加入中國網路公司百度擔任研究員，隨後轉往Google任職，並於2016年加入OpenAI，期間曾任研究副總裁等重要職務，率領團隊主導GPT-2、GPT-3等大型語言模型開發。

● 總裁丹妮拉．阿莫戴（Daniela Amodei）

39歲的丹妮拉．阿莫戴是現任Anthropic總裁，掌管公司業務營運和高層領導團隊。她5月在一場活動中笑稱，她和哥哥達瑞歐．阿莫戴過去40年間不斷吵架又和好，兩人非常清楚該如何攜手化解衝突。

丹妮拉．阿莫戴畢業於加州大學聖塔克魯茲分校英國文學系，曾在美國馬里蘭州和烏干達從事國際發展工作，2012年投入民主黨籍聯邦眾議員卡特萊特（Matt Cartwright）在賓州的競選團隊，勝選後便在他的華府辦公室負責公共溝通事務。

2013年她回到舊金山，在線上支付公司Stripe從招募做起，一路晉升為風險營運主管；2018年以工程經理身分加入OpenAI，後升任人事副總裁，2020年出任安全與政策副總裁。

● 首席科學長凱普蘭（Jared Kaplan）

42歲的凱普蘭是Anthropic首席科學長，他協助奠定旗下模型訓練體系，讓模型能夠遵循一套書面原則，這套方法被稱為「憲法式AI」（constitutional AI）。

由於母親是名科幻小說作家，凱普蘭在耳濡目染下，從小就對物理產生極大興趣，大學時期在史丹佛主修物理和數學，並取得哈佛大學物理學博士學位。2000年代中期，他和阿莫戴同為赫茲獎學金得主，兩人在共同搭車前往一場獎學金活動時結識。

在出任約翰霍普金斯大學副教授前，凱普蘭曾在SLAC國家加速器實驗室（SLAC National Accelerator Laboratory）進行博士後研究，2019年以研究顧問身分加入OpenAI。

● 首席架構師麥坎德利什（Sam Mc Candlish）

36歲的麥坎德利什是Anthropic首席架構師，專注於大規模模型訓練等工作，今年10月轉任首席架構師之前曾任技術長。

麥坎德利什在布朗德斯大學攻讀數學與物理，並取得物理碩士學位，隨後在史丹佛大學取得理論與數學物理博士學位，並在波士頓大學擔任博士後研究員。

2018年，他以安全研究員身分加入OpenAI，是參與打造GPT-3和程式工具Codex的核心團隊成員。

● 首席運算長布朗（Tom Brown）

39歲的布朗是Anthropic首席運算長，統籌監督用於訓練旗下各項AI模型的龐大運算基礎設施，並始終公開力挺擴建資料中心。在川普政府要求Anthropic暫停讓外國人士使用最先進的AI模型Fable 5和Mythos 5後，他協助主導與聯邦政府的協商。

布朗出身舊金山，在麻省理工學院主修電腦科學和認知科學，先後取得工程學士與碩士學位。畢業後曾創辦並任職於多家新創公司，2016年成為OpenAI最初期的20名員工之一，隨後短暫轉往Google任職，2018年以研究工程主管身分重返OpenAI。

● 公益事業主管克拉克（Jack Clark）

38歲的克拉克曾任Anthropic政策主管，今年3月轉任公益事業主管，並創辦內部智庫Anthropic Institute，評估AI對社會、經濟和安全層面的影響。

他成長於英國的布萊頓，大學時期攻讀英國文學並替學生報撰稿，畢業後成為一名科技記者，曾為科技網站The Register和彭博（Bloomberg）撰稿，2015年在一場研討會上認識阿莫戴，隔年加入OpenAI掌管策略與對外溝通，後來升任政策總監。

● 可解釋性研究主管歐拉（Christopher Olah）

34歲的歐拉是Anthropic可解釋性研究主管，他致力透過「逆向工程」，將人工神經網絡解析為人類可理解的演算法。

歐拉出身加拿大多倫多，19歲入選提爾基金會（Thiel Foundation）獎學金，獲得10萬美元（約新台幣322萬元）資助以展開獨立的機器學習與神經網絡研究。

他曾任職於一間3D列印新創企業，2015年進入Google後座位恰巧在阿莫戴隔壁，也曾和布朗共事；2016年他共同創辦了同儕審查的機器學習學術期刊Distill，2018年加入OpenAI領導可解釋性研究，探究AI系統的內部運作和決策過程。