扛不住零組件狂漲 宏碁、華碩等PC業者傳把部分生產搬回中國

日本媒體報導，為因應人工智慧（AI）熱潮推升諸多零組件成本，台灣的華碩與宏碁、以及美國的惠普（HP）等個人電腦（PC）製造商，正把部份生產從泰國與越南搬回中國大陸，並採用新一批知名度較低的代工生產商。

報導引述多名消息人士指出，在料件成本升高之際，PC製造商正尋求提高製造效率，而中國大陸仍是最佳選項，因為擁有生產經驗豐富的勞工、較低的物價，以及能取得各種零組件的完整供應鏈生態系。

一家客戶包含主要PC品牌的晶片供應商主管指出，「這波轉移真的是成本壓力驅動的」，「不只記憶體晶片，其他零組件價格的上漲速度，也快到PC製造商愈來愈難吸收漲價」，因而「正把部分生產移回中國，和更多中國代工廠合作，因為這些代工廠能提供有高度競爭力的價格」，「如果成本環境沒改善，可能還會把更多生產移回中國」。

零組件成本狂飆，PC業者難消化

一家電競PC製造商主管表示：「光是DRAM（記憶體晶片）價格一年就漲了至少八倍…更別提中央處理器（CPU）、印刷電路板（PCB）和被動元件成本都在上升」，「由於（美國加徵）PC關稅的議題已擱置，我們當然又再度考慮中國製造」。

此外，PC製造商也正轉向一些知名度較低的中國大陸代工廠。知情人士透露，立訊精密和六聯智能合資成立的PC設計與製造商立聯訊達（LuxPC Union），過去一年來已獲得惠普、戴爾科技（Dell）及華碩的訂單。

而且，隨著全球記憶體晶片供不應求，降低PC製造商的議價能力，中國大陸代工廠還能取得中國大陸的國產記憶體晶片。

一名電腦業供應鏈經理人透露，「這些中國代工廠一直向潛在客戶與電腦製造商表示，跟他們合作是有望取得更多中國製記憶體晶片的好選項」，「形容自己是不錯的替代方案，甚至可以協助處理供應鏈」問題。

消息人士表示，華勤、龍旗等新興業者的代表今年已更頻繁拜訪惠普、華碩與宏碁等大型PC製造商。

陸製記憶體晶片成另一誘因

報導指出，宏碁已把更多採購責任交給中國大陸代工廠，交由協助採購處理器與記憶體晶片等零組件，作為減輕內部採購負擔的「低干涉」措施。

另一名PC公司主管說，「惠普、戴爾、聯想及華碩也都跟進，在類似的中階與入門PC專案，開放讓中國代工廠承擔更多零組件採購責任」，而「分攤這類關鍵責任，也幫助中國代工廠崛起，尤其是深圳微步信息與長城這類傳統中國二線供應商」。

一家客戶包括宏碁、惠普及戴爾等業者的晶片開發商主管表示，「在某些情況下，中國電子製造商如今對不同PC機種所採用晶片的話語權和掌控權，還勝過宏碁等規模較小的PC品牌」。

多名供應鏈主管認為，東南亞仍將是「中國+1」的戰略據點，因為預期美中關係將不會大幅改善。

不過，Counterpoint供應鏈分析師林科宇指出，中國大陸正受惠於難以在其他地方複製的既有電子零組件生態系，「雖然主要品牌採購的CPU、繪圖處理器（GPU）與記憶體，常來自全球主要供應商，但中國供應鏈在其他零組件仍具有明顯優勢，包括周邊零組件與結構零件。這是其他地區能力還無法匹敵中國的領域」。