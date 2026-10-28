Fed決策倒數！預料按兵不動 若釋「鷹派訊號」 美債多頭恐爆平倉潮

美國聯準會（Fed）預定台灣時間周四（29日）凌晨2時公布最新利率決策，市場預料將維持利率不變，但若釋出鷹派訊息，可能使投資人對美國公債的多頭押注面臨逆轉風險。

若Fed決定按兵不動，主席華許可能面臨壓力，必須解釋決策官員為何此時不採取行動。上個月，官員才一致投票支持升息，把聯邦資金利率目標區間調升1碼到3.75%至4%，以因應日益升溫的通膨。

Wolfe Research首席經濟分析師羅絲表示，「Fed極有可能跳過10月的升息，符合市場預期」，然而在9月消費者物價與生產者物價報告顯示通膨比預期更熱後，「我們認為，華許及其他委員會成員愈來愈擔憂通膨，仍有意進一步升息，並將以較為含蓄的方式釋出這項訊號」。

上個月公布的利率預測顯示，Fed官員支持今年再升息一次。截至周二，投資人認為本次升息1碼的機率不到10%，但市場已反映Fed將在12月今年最後一次政策會議上升息的預期。

彭博分析，如果華許在記者會上針對通膨等關鍵議題釋出鷹派訊號，可能促使市場重新評估Fed最終將升息至多高的水準，進而引發交易者近期因避險需求湧入美債而累積的多頭部位遭到大舉平倉，造成沉重損失。

花旗集團策略師畢柏表示，在Fed會議前，市場最大的變化，是交易員策略性地轉為布局美債與歐洲債券多頭部位。他補充說，交易者積極建立看多部位，追逐近期債券價格上漲帶來的獲利，但從整體結構來看，市場仍維持空頭部位。

芝商所的未平倉合約數據顯示，過去一周，交易者逐步縮減美債空頭部位，同時押注債券漲勢將持續。這波漲勢主要受到市場對AI交易行情可持續性的疑慮，以及法國債券市場壓力升高所帶動。

哥倫比亞邁向投資管理公司投資組合經理侯賽尼表示：「目前市場定價與升息情境之間，唯一的阻礙就是聯準會的政策指引。如果決策官員內部的看法出現轉變，方向更可能是升息。」

在周三亞洲交易時段，2年期美國公債殖利率持穩於4.73%，10年期殖利率則徘徊在5%左右。