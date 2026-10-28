快訊

認定低價傾銷 日本將對台灣、大陸鎳系鋼材徵收5年反傾銷稅

上午10時59分花蓮近海規模3.7地震 最大震度2級

汽修技師的車絕不做6件事…看似省錢卻可能傷車、甚至危及安全

聽新聞
0:00 / 0:00

ASIC再添利多！OpenAI傳擬採購Google AI晶片

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
彭博報導，OpenAI有意向Google採購人工智慧（AI）運算晶片。路透
彭博報導，OpenAI有意向Google採購人工智慧（AI）運算晶片。路透

知情人士透露，OpenAI有意向Google採購人工智慧（AI）運算晶片，作為擴充AI基礎設施的更廣泛布局一環。

彭博資訊報導，OpenAI和Google任何交易的最終條款，仍不得而知，但反映OpenAI正多管齊下，希望擴增AI運算能力。OpenAI與Google都拒絕置評。

OpenAI先前已宣布，計劃今年稍後開始使用自家晶片支援AI模型。在OpenAI主導內部晶片計畫的Richard Ho，曾參與開發Google的張量處理器（TPU），他加入OpenAI後，與博通（Broadcom）共同開發的自家Jalapeno晶片。

甲骨文（Oracle）27日也宣布，將在旗下雲端運算基礎設施，提供TPU運算資源。

OpenAI 晶片 Google

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

甲骨文擴大輝達晶片供應協議 新增Google等產品選項

Anthropic IPO招股書揭密！將砸8000億美元買TPU、GPU等 台鏈沾光

Anthropic上市效應 阿莫戴兄妹等7人將躋身超級富豪

美銀等4投行提供2兆多元融資 助Anthropic買博通晶片

相關新聞

Anduril攜手高通推「美國製造筆電」晶片由台積電美國廠生產

美國國防科技新創業者Anduril產業公司已與晶片製造商高通（Qualcomm）合作，生產在美國設計與組裝的筆記型電腦，試圖重建這條多已移往海外的供應鏈。高通供應的晶片將由台積電的亞利桑那州晶圓廠生產。

扛不住零組件狂漲 宏碁、華碩等PC業者傳把部分生產搬回中國

日本媒體報導，為因應人工智慧（AI）熱潮推升諸多零組件成本，台灣的華碩與宏碁、以及美國的惠普（HP）等個人電腦（PC）製造商，正把部份生產從泰國與越南搬回中國大陸，並採用新一批知名度較低的代工生產商。

Fed決策倒數！預料按兵不動 若釋「鷹派訊號」 美債多頭恐爆平倉潮

美國聯準會（Fed）預定台灣時間周四（29日）凌晨2時公布最新利率決策，市場預料將維持利率不變，但若釋出鷹派訊息，可能使投資人對美國公債的多頭押注面臨逆轉風險。

ASIC再添利多！OpenAI傳擬採購Google AI晶片

知情人士透露，OpenAI有意向Google採購人工智慧（AI）運算晶片，作為擴充AI基礎設施的更廣泛布局一環。

希捷財報／獲利衝新高 資料儲存需求仍強 未讓投資人驚艷 盤後重挫5%

美國硬碟大廠希捷科技（Seagate）股價在周二（27日）盤後重挫超過5%，儘管公布上季獲利大幅攀升，反映AI基礎設施持續擴建帶動資料儲存零組件的需求，但仍未能滿足投資人超高期待。

SK海力士財報超狂 上季獲利激增逾六倍攀新高 喊記憶體短缺至2030年

全球第二大記憶體晶片製造商南韓SK海力士公布，上季獲利激增逾六倍，創下紀錄新高而且比預期更強勁，並宣布2026年股東回饋總規模達100兆韓元（約750億美元），凸顯市場對AI硬體的需求持續強勁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。