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ASIC再添利多！OpenAI傳擬採購Google AI晶片
知情人士透露，OpenAI有意向Google採購人工智慧（AI）運算晶片，作為擴充AI基礎設施的更廣泛布局一環。
彭博資訊報導，OpenAI和Google任何交易的最終條款，仍不得而知，但反映OpenAI正多管齊下，希望擴增AI運算能力。OpenAI與Google都拒絕置評。
OpenAI先前已宣布，計劃今年稍後開始使用自家晶片支援AI模型。在OpenAI主導內部晶片計畫的Richard Ho，曾參與開發Google的張量處理器（TPU），他加入OpenAI後，與博通（Broadcom）共同開發的自家Jalapeno晶片。
甲骨文（Oracle）27日也宣布，將在旗下雲端運算基礎設施，提供TPU運算資源。
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