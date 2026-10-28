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SK海力士Q3營業利益年增632% 連6季營收獲利創新高

中央社／ 首爾28日綜合外電報導

韓國半導體大廠SK海力士（SK hynix）今天指出，在人工智慧（AI）產業對先進記憶體晶片需求急遽攀升的帶動下，第3季營業利益年增632%，達83.33兆韓元（約628億美元）。

法新社報導，SK海力士公布，今年第3季（7月至9月）淨利年增215.7%，達39.77兆韓元；第3季營收達104.61兆韓元。

這家記憶體晶片巨擘表示，自去年第2季以來，已連續6季創下營收與營業利益歷史新高。

然而，SK海力士獲利仍低於市場預期。韓聯社（Yonhap）引述自家數據分析機構的資料指出，分析師預估淨利均值為59.67兆韓元。

SK海力士聲明指出，「公司分析認為，AI帶動的生產力提升，以及軟體開發、客戶服務和搜尋等領域創造的新營收，正形成良性循環，進而推動AI的採用率進一步提高。」

SK海力士是輝達公司（Nvidia）高頻寬記憶體（HBM）的專業供應商，也是韓國以科技產業為核心的經濟支柱之一。

全球競相興建AI資料中心，徹底改變了這家公司的營運前景，儘管市場仍存在AI產業估值可能過高的疑慮。

目前市場需求強勁的產品包括動態隨機存取記憶體（DRAM），以及快閃記憶體（NAND）。這些晶片廣泛應用於日常電子產品，同時也是處理生成式AI所需龐大數據的重要元件。

市場研究機構Counterpoint分析師黃明洙（音譯，MS Hwang）表示，SK海力士與輝達等主要客戶簽訂的長期協議，顯示「傳統DRAM、NAND及HBM的價格將進入新一波上漲階段…顯示公司單季獲利尚未達到高峰，上升趨勢可能至少持續至2027年」。

然而，自今年6月以來，SK海力士股價一直承受壓力。投資人對公司創紀錄的季度獲利反應冷淡，主要因市場早已提前反映相關利多。

黃明洙指出，展望2027年，「AI支出減弱、競爭加劇，以及公司自身產能擴張，都是可能造成價格波動的原因。最嚴重的威脅是出現類似2018年的情況，也就是雲端服務供應商同時縮減訂單量」。

AI記憶體需求熱潮帶來的創紀錄獲利，也促使投資人要求公司透過發放股利或股票買回，將更多現金回饋給股東。自SK海力士股價6月從歷史高點回落以來，隨著市場對美國科技企業AI支出前景的疑慮加深，這類呼聲也日益升高。

SK海力士今天宣布，在完成規模40兆韓元的股東回饋計畫後，將額外推出一項計畫，再向股東回饋60兆韓元。

世宗大學（Sejong University）商學院教授金大鐘（Kim Dae-jong，音譯）說：「SK海力士股價已從（6月）高峰下跌近60%，我認為這正是他們必須專注贏回股東信心的主要原因。股價往往反映對未來情勢的預期，而不只是反映當前的獲利表現。」

他還說：「令人擔憂的是，公司目前創造的驚人獲利水準，未必能在一、兩年後持續維持。我認為，這種疑慮已經反映在股價上。」

SK海力士 海力士 營收

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