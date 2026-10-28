曾攜手Shein惹議 巴黎老牌百貨聲請破產保護

法國巴黎瑪黑區（Marais）百貨公司BHV Marais去年因與亞洲快時尚巨擘希音（Shein）合作引發爭議，公司今天表示已聲請破產保護，以保障營運及員工工作。

法新社報導，BHV Marais是位於巴黎市政廳對面的地標性百貨公司，擁有700名員工。公司表示破產程序「是BHV重新出發的一環，不代表失敗」，還說將持續營業。

這家百貨的前東家原本就因延遲付款與進駐的品牌專櫃發生糾紛，去年又宣布引進Shein首家常設實體店引發爭議。

這項消息觸動法國民眾敏感神經，當時法國社會憂心大量亞洲進口商品湧入導致本地工作機會流失，並促使多個品牌撤出。

業主最後於今年6月將這項業務出售給數名公司經理人，新經營團隊隨即終止與Shein的合作。

新東家表示，這筆交易包含部分建物所有權移轉，但他們尚未收到相關款項，影響業務整頓計畫的推進。

大樓所有權人、加拿大資產管理公司布魯克菲爾德（Brookfield）否認這項說法，表示並未積欠BHVMarais任何款項。

法國勞動檢查人員認為，BHV Marais一直未支付相關款項，但公司管理層否認這項說法。

路透社報導，BHV Marais的困境凸顯法國零售業普遍面臨的問題，而法國也正受到全國性反政府抗議活動衝擊。

法國國家統計及經濟研究局（INSEE）今天稍早公布的數據顯示，法國10月消費者信心指數下滑，降至2013年6月以來最低水準。