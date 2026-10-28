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希捷財報／獲利衝新高 資料儲存需求仍強 未讓投資人驚艷 盤後重挫5%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
硬碟大廠（Seagate）公布上季獲利創紀錄。路透
硬碟大廠（Seagate）公布上季獲利創紀錄。路透

美國硬碟大廠希捷科技（Seagate）股價在周二（27日）盤後重挫超過5%，儘管公布上季獲利大幅攀升，反映AI基礎設施持續擴建帶動資料儲存零組件的需求，但仍未能滿足投資人超高期待。

希捷股價在今年初大幅飆漲後，近幾個月來，華爾街對該公司的檢視更加嚴格。因此，希捷在上季創下獲利紀錄，如今已成為市場預期的基本門檻，而非足以激勵買盤的利多訊號。

股價已自高點回跌逾40%

希捷股價周二盤後一度重挫7.3%，報619.36美元，跌幅稍後收斂至5%左右，逆轉當天收盤時上漲3.67%的趨勢。目前希捷股價較6月22日創下的歷史收盤高點下跌43%，顯示近期走勢已反轉。

希捷公布，在截至10月2日止的會計年度第1季，淨利達17.6億美元，每股盈餘7.59美元，遠高於去年同期的5.49億美元與每股盈餘2.43美元。

經調整後，每股盈餘為7.68美元，優於FactSet調查分析師預期的7.45美元。

營收從去年同期的26.3億美元增至42.3億美元，也高於分析師預估的41.5億美元。

AI帶動的資料儲存需求仍強

執行長莫斯利（Dave Mosley）表示：「資料的產生、保存與重複使用，持續推升儲存需求。客戶對長期需求的能見度，也進一步強化我們的看法：產業正進入為期數年的成長階段。」

展望本季，希捷預估營收47億至49億美元，經調整後每股盈餘9至9.4美元。兩數字都高於分析師預期。

希捷另宣布，將季度股利調高2.7%，從每股0.74美元增至0.76美元。

調高後的股利換算成年股利為每股3.04美元，以周二收盤價計算，年化殖利率約為0.5%。新股利將於2027年1月7日發放。

威騰電子同樣面臨利多消息鈍化

希捷公布財報的時間，距離主要競爭同業威騰電子（Western Digital）公布優於預期的財報還不到一周。然而，威騰電子股價並未因此受惠，反而因資本支出增加，以及硬碟供應量可能擴大的疑慮而下跌，希捷股價也隨之走弱。

巴隆周刊分析，希捷搭上AI浪潮，獲利攀上歷史新高。AI需要處理並產生龐大數據，企業可以將這些資料儲存在硬碟（HDD）中。希捷與威騰電子是美國僅有的兩家硬碟供應商，兩家公司正利用市場供應吃緊的機會，與客戶簽訂具備高利潤率的長期合約。

問題在於，資料儲存產業傳統上具有景氣循環特性。任何顯示需求可能轉弱或供給可能增加的跡象，都可能令華爾街感到不安。本月稍早，市場傳出日本競爭對手東芝計劃擴大產能，希捷股價便因此重挫，正是這種市場情緒的例子。

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