甲骨文擴大輝達晶片供應協議 新增Google等產品選項

美國雲端業者甲骨文今天宣布，正擴大與輝達在雲端AI晶片領域的合作協議，同時推動多元化布局，導入Google及CerebrasSystems等輝達競爭對手的產品選項。

路透社報導，甲骨文（Oracle）和輝達（Nvidia）表示，甲骨文將引進輝達最新一代Vera Rubin AI伺服器，將運算規模擴展至「數百萬瓩等級」；2家公司並未透露具體交易金額，但輝達執行長黃仁勳先前曾表示，每百萬瓩規模的Vera Rubin系統，可為輝達創造高達400億美元（約新台幣1.3兆元）營收。

甲骨文同時也致力推動產品陣容多元化，並稱即使在基於輝達晶片的系統中，也會捨棄部分輝達網路晶片，改用甲骨文自家研發的Acceleron網路晶片。

甲骨文除了宣布首度提供Alphabet旗下Google的TPU（張量處理單元），也計劃提供英特爾（Intel）投資的Samba Nova Systems以及Cerebras Systems的晶片。

SambaNova和Cerebras研發的晶片主要用於AI「推論」領域，也就是AI系統回應使用者請求的過程。儘管輝達在AI訓練晶片市場占據主導地位，但推論市場的競爭更激烈且更具多樣性。

甲骨文雲端基礎設施（Oracle Cloud Infrastructure）總裁蒂亞加拉詹（Mahesh Thiagarajan）在聲明中說：「不同的AI工作負載有不同的運算需求…這樣的選擇性為（客戶）提供彈性，能依每項AI工作負載的效能、吞吐量與經濟效益，挑選合適的基礎設施。」

Cerebras執行長費德曼（Andrew Feldman）接受路透社專訪時談到這項合作，並指出：「這讓我們的一線大客戶群大幅擴張，我們的產品正大規模部署到別人的資料中心。」

甲骨文本週將舉行投資人日，但並未透露將如何籌措採購晶片的資金。甲骨文上個月在財報電話會議上表示，愈來愈多客戶願意自行承擔晶片費用，並維持2027財年約900億至950億美元（約新台幣2.9兆至3.06兆元）的資本支出目標。