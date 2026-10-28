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台積電ADR大漲3% 日月光狂飆5% 台指期夜盤上漲774點
台股ADR周二（27日）勁揚，隨著美國AI類股反彈，台積電ADR上漲近3% ，收在436.87美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,838.17元，較台北現貨溢價率攀升至18.14%。
日月光大漲超過5%、聯電也勁揚逾1%。
台指期夜盤收在46,880點，上漲774點，漲幅1.68%。
美股四大指數收紅，晶片類股27日延續前一交易日的反彈走勢，主因AI新創公司Anthropic送件申請首次公開發行（IPO）激勵市場對AI題材的樂觀情緒回溫。
道瓊工業指數27日收盤上漲15.99點，漲幅0.03%，收在52,377.57點；標普500指數上漲45.83點，漲幅0.60%，收在7,722.60點；那斯達克綜合指數上漲308.43點，漲幅1.18%，收在26,477.81點。
費城半導體指數勁揚399.04點，漲幅3.60%，收在11,482.51點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 683.12 +5.39 651.00 4.93
中華電 CHT 157.64 +0.81 158.00 -0.23
台積電 TSM 2,838.17 +2.95 2,400.00 18.26
聯電 UMC 126.36 +1.41 122.50 3.15
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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