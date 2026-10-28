台積電ADR大漲3% 日月光狂飆5% 台指期夜盤上漲774點

美國人工智慧（AI）實驗室Anthropic已申請首次公開發行股票（IPO），成為首家即將掛牌的美國主要AI模型開發商，更是市場對AI前景信心的試金石，預料在華爾街與矽谷造成龐大影響，除將在華爾街掀起強力吸金潮，其「運算優先」的策略也已用龐大的支出與融資協議，和矽谷科技巨擘成為命運共同體。

2026-10-28 03:16