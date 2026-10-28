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美股收盤／四大指數收紅費半狂飆3.6% AI股領漲 WTI原油跌破100美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美國股市四大指數周二（27日）收紅，由於Anthropic繼續推動上市，緩解科技股投資者的擔憂，AI概念股反彈，費城半導體指數大漲超過3%。伊朗最高領袖重申結束戰爭的條件，國際油價走跌。

道瓊工業指數27日收盤上漲15.99點，漲幅0.03%，收報52,377.57點；標普500指數上漲45.83點，漲幅0.60%，收7,722.60點；那斯達克指數上漲308.43點，漲幅1.18%，收26,477.81點。

費城半導體指數大漲399.04點，漲幅3.60%，報11,482.50，連續第三個交易日上漲。有關Anthropic即將啟動首次公開發行股票（IPO）的細節引發市場熱議，也帶動晶片類股強勁上漲。

Anthropic推動IPO引爆行情 AI概念股發力

Horizon投資服務公司駐印第安納州哈蒙德市的執行長卡爾森表示：「Anthropic的消息顯然為AI類股帶來了一波小幅反彈，尤其是半導體股。」「這些股票近幾周遭到重創，可能已經到了技術性反彈的時候。」

JonesTrading Institutional Services首席市場策略師Michael O'Rourke在報告中寫道：「在AI類股連續三周承壓後，連串AI消息引發了一輪喘息式反彈」。

經濟數據顯示，電腦及周邊設備新訂單增加，進一步支持市場對AI相關支出保持強勁的看法。

Meta為籌措AI業務擴張所需資金，將該公司史上最大規模股權融資計畫擴大至975億美元，拖累這家Facebook母公司股價下跌1.6%。

標普500指數11大類股中，科技類股領漲；能源類股跌幅居前，因原油價格回落，市場關注焦點轉向中東和平談判。

中東局勢趨緩 WTI油價跌破百美元

布蘭特原油12月期貨價格下跌1.67%，至每桶113.88美元；西德中級原油（WTI）12月期貨跌1.83%，報每桶99.90美元，跌破100美元關卡。

根據通過Telegram發布的聲明，伊朗最高領袖穆吉塔巴·哈米尼在與伊朗最高國家安全委員會秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）會晤時強調，有必要落實「伊朗官員提出的條件，目標是結束戰爭以及『不戰不和』的局面。」

投資人還在等待以色列自2023年10月哈馬斯襲擊以來的首次大選結果，這可能影響伊朗戰爭前景。首波出口民調顯示，反對派陣營小幅領先總理內唐亞胡的陣營，但在有120席的以色列國會中仍未取得過半席次。

微軟與Alphabet預定將於周三盤後公布業績，亞馬遜則將於周四盤後發布財報。

觀望聯準會10月按兵不動

聯準會周二召開10月貨幣政策會議。根據芝商所FedWatch工具，市場普遍預期聯邦資金利率目標將維持在3.75%-4.00%不變，並預期聯準會將把今年第二次升息留待12月最後一次政策會議。

分析師卡爾森補充說：「市場似乎更加確信聯準會這次會議會按兵不動，部分原因是即將舉行期中選舉。利率因素不會成為市場反彈的阻礙，這多少給市場帶來了一些寬慰。」

波音股價暴跌10.7%，因第3季虧損高於預期。快遞業者優比速（UPS）上調全年營收及獲利預期後，股價上漲5.8%。

特斯拉上漲4%，連續第二個交易日跑贏「科技七雄」的其他股票。

美股 指數 原油 美元 那斯達克 Anthropic 費城半導體 概念股

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