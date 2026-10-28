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投資人對AI類股重燃熱情 美股收紅、費半大漲3.6%
美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic近日宣布下月將首次公開募股（IPO），使投資人對AI類股重燃熱情，華爾街股市今天收盤齊揚、延續昨日漲勢，其中費半大漲近400點。
道瓊工業指數微漲15.99點或0.03%，收報52377.57點。
標普500指數上揚45.83點或0.60%，收在7722.60點。
那斯達克指數大漲308.43點或1.18%，收26477.81點。
費城半導體指數勁揚399.03點或3.60%，收11482.50點。
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