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市場權衡歐洲企業財報 歐股收盤走勢不一
德國豪華車廠賓士（Mercedes-Benz）今天調降全年獲利預估，歸咎於在中國市場遭遇艱難處境；英國滙豐銀行（HSBC）財報不如預期，拖累倫敦股市下挫，歐股今天收盤漲跌互見。
倫敦FTSE 100指數下挫80.79點或0.75%，收報10686.54點。
法蘭克福DAX指數上漲179.93點或0.71%，收在25590.77點。
巴黎CAC 40指數小漲39.82點或0.51%，收7887.14點。
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