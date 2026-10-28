FT看Anthropic目標 大膽但保持理智

Anthropic於26日公布各界期待已久的首次公開發行股票（IPO）說明書，英國金融時報在研究這份超過300頁、共24萬字的文件後，指稱該公司大肆宣揚造福人類的使命、維持創辦人團隊掌控權的超乎尋常治理架構，大致符合該公司設定的「大膽但保持理智」目標。

FT指出，除了外界矚目的財務表現與AI支出承諾，Anthropic在申報文件裡，大談其使命是要為人類長期效益負責任地開發AI，並以此為關鍵優勢，有助吸引人才，也仍聚焦於「為人類發展最高價值的工作」。

Anthropic在揭露上半年營收暴增之餘，也清醒地認為這種營收成長率難以為繼，預期將會趨緩，同時在風險因素清單中，審慎地表示競爭壓力、資深主管離職、業績快速成長，可能導致該公司偏離使命，侵蝕「我們成功關鍵」的企業文化。