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賓士下修全年獲利預估至零成長 又一家德車廠受中國市場拖累

中央社／ 法蘭克福27日綜合外電報導

德國豪華車廠賓士（Mercedes-Benz）今天調降全年獲利預估，歸咎於在世界最大車市中國遭遇艱難處境，加上材料成本升高。這也是第3家德國大車廠因中國困境而下修財測。

法新社報導，賓士如今預估，今年核心獲利將與去年的58億歐元（約新台幣2096億元）不相上下，而非之前預估的至少成長15%；核心的汽車事業利潤率也由原先預估的3%至5%調降為2%至3%。

賓士去年在中國出貨量已降至2016年以來最低水準，今年1至9月出貨量再較去年同期減少29%。

另2家德國大車廠BMW和福斯（Volkswagen）先前皆已調降今年財測，除了因為市場需求不振，在中國車市的本地對手如比亞迪（BYD）和小米等掀起價格割喉戰，侵蝕獲利。

賓士宣布消息後，股價挫跌4.2%；福斯和BMW股價也雙雙下跌略多於2%。

賓士同時公布第3季初步財報，核心獲利達17億7000萬歐元（約新台幣640億元），汽車業務的利潤率則達2.5%。

賓士 中國市場 德國

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