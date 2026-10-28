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蘋果推新電腦 全面改款

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

蘋果公司27日推出搭載M6晶片的新款24吋iMac與14吋MacBook Pro，標誌著該公司電腦產品線全面大改款，也為本周稍晚即將現身的觸控螢幕MacBook Pro暖場。

全新的iMac與14吋MacBook Pro，在外觀上與前代產品相似，主要的改變在於硬體升級。這兩款新品現在皆搭載了9月首度於Mac mini亮相的M6晶片，且支援了Bluetooth 6與WiFi 7。

在美國，這兩款新品將於28日開放預購，11月6日起出貨。新款iMac起售價為1,499美元，MacBook Pro則是1,999美元起跳。

在台灣，開放預訂的時間則是10月29日凌晨1時10分，也是11月6日起出貨。新款iMac的起售價為新台幣49,900元，14吋M6版MacBook Pro是新台幣64,900元起跳。

蘋果27日為Apple創作坊推出重大更新，這套強大的創意App組合，讓當代創作者能在Mac、iPad和iPhone上使用工作室等級的工具。Mac版Final Cut Pro現在內建MotionVFX，提供豐富的視覺效果、外掛模組、轉場效果、範本和動態圖像工具，並可順暢銜接Pixelmator Pro進行編輯。

彭博資訊報導，蘋果即將於28日推出全面大改款的觸控版MacBook Pro，其特色包含更輕薄的機身設計、更窄的螢幕邊框，以及OLED顯示技術。

蘋果 iMac MacBook

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