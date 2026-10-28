賓士雙利空 下修獲利展望

賓士（Mercedes-Benz）27日下修今年獲利展望，理由是中國大陸市況轉弱，以及第4季成本上升。這是德國車廠在中國大陸這個關鍵市場面臨愈來愈大壓力的最新跡象。

賓士股價聞訊27日一度下跌5.5%，跌幅稍後收斂至3.5%上下。

賓士說，公司現在預期2026年調整後銷售收益率將落在2%至3%之間，低於先前預估的3%至5%。由於第4季原物料漲價，營運成本會比較高，集團全年的營業利益指引因而也改為至與去年大致持平，而不再是先前所預估的會有顯著成長。

繼福斯汽車（Volkswagen）、BMW因中國大陸市場條件惡化，發出營運警訊之後，賓士現也加入，大砍財測。顯示德國車廠仍持續苦苦掙扎於全球最大汽車市場中國大陸。當地需求放緩，加上本國車廠競爭激烈，侵蝕了德國車廠的銷售表現與定價能力。

中國大陸市場一度是賓士仰賴的獲利引擎，現在疲弱不振，第3季銷售較去年同期狂減31%，延續今年稍早就呈現的頹勢，拖累賓士核心的整體汽車銷量年減8%。

BMW與福斯稍早已分別下調展望。Metzler分析師舒瓦茲指出，賓士與BMW一樣，在中國市場仍有相當高的曝險。