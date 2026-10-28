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南韓上季GDP增 3.4%優於預期！AI晶片熱潮推升出口、設備投資是主因

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓第3季經濟年比成長3.4%，優於預期，因AI晶片熱潮帶動出口和設備投資。 路透
南韓第3季經濟年比成長3.4%，優於預期，因AI晶片熱潮帶動出口和設備投資。 路透

南韓第3季經濟年比成長3.4%，優於預期，因AI晶片熱潮帶動出口和設備投資。南韓企業預算部長朴洪根接受彭博專訪表示，將運用AI稅收紅利成立未來應對基金，築起「財政堤防」，因應公債殖利率上升。

南韓央行27日公布，第3季國內生產毛額（GDP）年增3.4%，低於第2季的3.7%，但高於彭博調查原估的3.1%。與前一季相比，GDP成長1%，高於第2季的0.6%。

韓未來應對基金用途
韓未來應對基金用途

央行表示，若第4季經濟規模維持第3季水準，今年全年成長率可達3.7%，高於8月預估的3.3%。央行將於11月26日更新經濟預測，目前預期今、明兩年成長率，都將明顯高於先前估計。

南韓財政部則說，最新的GDP數據顯示，今年人均國民所得毛額（GNI）幾乎肯定達到4萬美元。

南韓央行經濟統計二局局長李東元說，估計約一半經濟成長來自半導體。反過來說，若美國大型科技公司明年的AI支出趨緩，南韓晶片出口額可能比先前預估減少500億-1,000億美元。

在最悲觀的情境下，出口驟降，將導致南韓明年經濟成長率下降約0.4個百分點。這項評估凸顯南韓過度依賴晶片的擔憂日益加劇。

就目前而言，南韓今年出口額有望突破1兆美元，也使稅收大幅成長，讓南韓得以設立未來應對基金。做為該國政策制定者的朴洪根，在接受彭博專訪時說，若公債殖利率飆升或市況惡化，首爾當局可以考慮動用這檔基金，進一步削減債券發行規模。

在AI熱潮帶動三星電子與SK海力士晶片需求下，這檔基金明年預計將獲得162.3兆韓元的資金挹注。在支應關鍵政策優先事項並減少淨債券發行後，大約三分之二的資金將作為準備金保留下來。

未來應對基金面臨的另一個問題，是其準備金將如何進行投資。朴洪根表示：「想當然耳，我們需要在風險與安全資產、長中短期投資、國內外資產，以及股債之間進行多元布局。」

朴洪根說，南韓政府希望投資收益能高於借貸成本，不過相較於該基金在保護國家財政與支持經濟成長上的核心作用，投資報酬率屬次要考量。

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