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微軟攢錢做AI 祭優離方案…鼓勵6萬名員工申請自願離職

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
微軟26日表示，將向約6萬名員工提供自願離職方案。路透
微軟26日表示，將向約6萬名員工提供自願離職方案。路透

微軟26日表示，將向約6萬名員工提供自願離職方案，這相當於全球逾四分之一的員工，藉此削減成本、調整人力結構，並協助支應大規模AI投資的資金需求。

微軟發言人表示，美國、加拿大、印度及英國部分職級為副總裁以下（含副總裁）的員工，符合申請資格。

微軟營收成長與員工增幅脫鉤
微軟營收成長與員工增幅脫鉤

一名知情人士表示，微軟旗下多個部門員工都有資格申請，包括AI體驗、Copilot、財務、人資等部門。不過，行銷、商業業務及資安等部門將被排除在外。

微軟人資長柯爾曼在給員工的備忘錄中表示：「這項方案為那些可能正在考慮離開公司、尋求人生下一階段發展的合格員工，提供一個新的選擇，讓他們能在獲得支持的情況下，現在就完成轉換。」

微軟發言人表示，參與員工將獲得與一般資遣方案類似的福利。

與其他科技巨頭一樣，微軟正投入數千億美元建設AI資料中心及採購晶片，引發投資人關注，質疑相關投資的回報能否抵銷驚人成本。微軟預定28日美股收盤後公布上季財報，並預估2026年全年資本支出將達1,750億美元。

近年來，微軟已透過多輪裁員，縮減數以萬計的員工。今年7月，微軟曾向符合退休年齡條件的員工提供優退方案，約8,750名符合資格的員工中，超過30%接受方案；同月，微軟宣布將削減4,800個職位，約占全球員工總數2.1%，同時整頓Xbox遊戲事業，並計劃出售多達五家遊戲工作室，希望在多年大舉投資後提高該部門的投資回報。

微軟發言人表示，相較於先前的自願退休計畫，公司預期這次接受優退方案的員工人數將少得多。

截至6月底，微軟員工總數為22.3萬人。自2022年以來，員工人數大致維持穩定。當時正值微軟開始大舉投資AI及資料中心之際，這些支出也壓縮了公司其他部門的預算與招聘資源。

其他科技公司也試圖縮減員工規模，將資金轉向AI基礎設施。CNBC報導，Google去年在多個部門提供自願離職方案，Meta員工人數則較2022年底的高峰減少逾2萬人。Google與Meta都是資料中心基礎設施領域最大的投資者之一。

微軟發言人表示，公司希望留下那些願意投入精力、解決公司所面臨艱難問題的員工。這番說法呼應其他科技業高層近期的公開立場：員工若想繼續留任，就必須接受更快的工作步調。

微軟 印度 人資 離職 人力

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