快訊

隔空交火後敲定了！基隆市長選戰謝國樑、童子瑋首場辯論會喬定時間

影／疑載7移工體檢返程…廂型車自撞電桿駕駛不治、7人輕重傷

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
蘇姿丰26日在上X上貼出與F1賽車合照。翻攝自蘇姿丰X平台（@LisaSu）
蘇姿丰26日在上X上貼出與F1賽車合照。翻攝自蘇姿丰X平台（@LisaSu）

超微（AMD）執行長蘇姿丰日前在X上貼文，曬出與Mercedes-AMG F1車隊領隊合照，恭賀他們奪冠。蘇姿丰原本就是F1忠實車迷，幾年前也曾在賽道上被錯當「路人」訪問，直到透露自己的公司贊助法拉利車隊，對方才知道她來頭不小。

蘇姿丰周一（26日）在X上寫道：「在賽道上度過了美好的一天！恭喜Kimi Antonelli（車隊車手）和整個Mercedes-AMG F1車隊在奧斯汀大獎賽（Austin GP）拿下精彩勝利！」

蘇姿丰除了貼出與一台賽車的合影外，也秀出與Mercedes車隊領隊Toto Wolff，以及國際汽車聯盟（FIA）F1技術審計主管Dominic Harlow的合照，對賽車運動的熱情顯露無遺。

有趣的是，在2018年F1中國大獎賽期間，英國Sky Sports體育評論員Martin Brundle在賽前發車區巡訪時，走向蘇姿丰，開口便問：「妳會說英文嗎？」

擁有麻省理工學院（MIT）高階工程學位、當時已帶領AMD展開重大轉型的蘇姿丰回答，「會的」。她並接著說，「我是AMD的人，我們是法拉利賽車的贊助商」。

當時，AMD才剛宣布與法拉利F1車隊（Scuderia Ferrari）達成多年合作協議，AMD品牌也醒目地出現在法拉利F1賽車及車隊相關資產上。

但Martin Brundle似乎不知道自己正在和AMD執行長交談，仍將她稱為自己隨機找到的「路人」。這段影片隨後在網路上瘋傳，自2018年影片流出後的幾年間，AMD迅速崛起、成為半導體巨擘，股價漲幅更已超過5,000%以上。

蘇姿丰 F1 英文

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

F1／封王倒數！安東內利奪美國大獎賽桿位 有望成最年輕世界冠軍

從看F1賽車悟投資心法 長期勝出關鍵不是天賦、而是紀律

張忠謀送水晶牌上頭只刻「5字」前技術長揭密台積電超車全球的關鍵一役

不領情？姆巴佩發3語聲明道歉後 大陸官媒：聽其言更觀其行

相關新聞

美股早盤／晶片股連二漲！四大指數齊揚、台積電ADR漲1%

美股27日早盤四大指數齊揚，晶片類股持續第二個交易日吸引交易員買進。市場同時也密切關注油價下跌，以及美國聯準會（Fed）展開為期兩天的利率會議。

AI愈強…記者竟然愈重要？WSJ母公司執行長如是說

華爾街日報（WSJ）母公司新聞公司（News Corp）執行長湯森（Robert Thomson）表示，人工智慧（AI）無法取代人類採訪，隨著生成式AI快速崛起，網路充斥錯誤資訊與未經查證的內容，由人類主導的新聞工作反而更加重要。

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

超微（AMD）執行長蘇姿丰日前在X上貼文，曬出與Mercedes-AMG F1車隊領隊合照，恭賀他們奪冠。蘇姿丰原本就是F1忠實車迷，幾年前也曾在賽道上被錯當「路人」訪問，直到透露自己的公司贊助法拉利車隊，對方才知道她來頭不小。

大陸熱賣加持 iPhone 18 Pro銷量高於17 Pro

根據市場研究公司Counterpoint調查，蘋果（Apple）iPhone 18 Pro手機系列與去年同期推出的iPh...

大陸AI泡沫破裂！科創50指數重摔四成…外界憂「恐會續跌」

全球科技股步履蹣跚之際，對AI需求及中國出口限制的憂慮，已經戳破中國AI泡沫，當地以AI股為主的科創50指數，從7月高點回檔四成之多，外界擔心股價恐怕還會續跌。

不跟進奧迪布局！保時捷排除赴美設廠 財務長親自說明「不划算」原因

德國跑車製造商保時捷（Porsche）今天表示，即使同屬福斯汽車集團的奧迪（Audi）計劃在美國興建新工廠，保時捷仍無意...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。