蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

超微（AMD）執行長蘇姿丰日前在X上貼文，曬出與Mercedes-AMG F1車隊領隊合照，恭賀他們奪冠。蘇姿丰原本就是F1忠實車迷，幾年前也曾在賽道上被錯當「路人」訪問，直到透露自己的公司贊助法拉利車隊，對方才知道她來頭不小。

蘇姿丰周一（26日）在X上寫道：「在賽道上度過了美好的一天！恭喜Kimi Antonelli（車隊車手）和整個Mercedes-AMG F1車隊在奧斯汀大獎賽（Austin GP）拿下精彩勝利！」

蘇姿丰除了貼出與一台賽車的合影外，也秀出與Mercedes車隊領隊Toto Wolff，以及國際汽車聯盟（FIA）F1技術審計主管Dominic Harlow的合照，對賽車運動的熱情顯露無遺。

Wonderful day at the track! Congratulations to Kimi Antonelli and the entire @MercedesAMGF1 team on a fantastic victory at #AustinGP! 👏 https://t.co/FhkFMepzVn — Lisa Su (@LisaSu) October 25, 2026

有趣的是，在2018年F1中國大獎賽期間，英國Sky Sports體育評論員Martin Brundle在賽前發車區巡訪時，走向蘇姿丰，開口便問：「妳會說英文嗎？」

擁有麻省理工學院（MIT）高階工程學位、當時已帶領AMD展開重大轉型的蘇姿丰回答，「會的」。她並接著說，「我是AMD的人，我們是法拉利賽車的贊助商」。

當時，AMD才剛宣布與法拉利F1車隊（Scuderia Ferrari）達成多年合作協議，AMD品牌也醒目地出現在法拉利F1賽車及車隊相關資產上。

但Martin Brundle似乎不知道自己正在和AMD執行長交談，仍將她稱為自己隨機找到的「路人」。這段影片隨後在網路上瘋傳，自2018年影片流出後的幾年間，AMD迅速崛起、成為半導體巨擘，股價漲幅更已超過5,000%以上。